aA
Европейское агентство рекомендовало Еврокомиссии утвердить применение вакцины компании Moderna в ЕС - при соблюдении ряда условий.
Агентство рекомендовало вакцину Moderna для применения в странах Евросоюза
© Zuma Press / Scanpix

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду, 6 января, одобрило применение в ЕС вакцины mRNA-1273 американской компании Moderna. Комитет EMA по лекарственным препаратам для медицинского применения у человека (CHMP) рекомендовал использование препарата - при соблюдении ряда условий. Речь идет, в частности, о том, что "безопасность и эффективность" должны подтверждаться также и в ходе применения - несмотря на уже выданное разрешение.

Статьи по теме:
Нужно ли опасаться поддельных вакцин от COVID-19  (19)
Правительство Литвы одобрило покупку дополнительных 550 тысяч доз вакцины от коронавируса  (13)

Последний этап - одобрение Еврокомиссией

Окончательное одобрение должно быть теперь быть получено от Еврокомиссии, которая, как правило, следует рекомендациям CHMP. В Брюсселе сейчас проходят итоговые консультации на этот счет в постоянном Комитете по лекарственным препаратам для человека.

В случае получения итогового подтверждения вакцина американской компании Moderna станет второй - после препарата немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, - разрешенной для использования в ЕС.

В тяжелой форме не заболел никто

Ранее в биотехнологической компании Moderna говорили, что вакцина при первичном анализе показала эффективность в 94,1 процента, а при тяжелых случаях - 100 процентов.

Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Они входили в группу, которая получила плацебо. Среди добровольцев, которым были сделаны прививки, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что говорит о стопроцентной эффективности вакцины в подобных случаях, указали в компании.

Вакцина mRNA-1273 содержит вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, вызывающие иммунную реакцию.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Возможность получения больше вакцины – в руках частников, но у них пока связаны руки (66)

В Литву уже доставлены первые партии вакцины от...

TOP новостей

Какими будут первые послабления карантинного режима в Литве: перемены возможны к весне (137)

Во вторник в Литве сообщили о 1510 новых случаях...

Конференция епископов Литвы изменила позицию – решила не возобновлять публичные службы (3)

Конференция католических епископов Литвы изменила...

Шимоните: тенденции в ситуации с COVID-19 будут видны через 2 недели (2)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните дает...

Премьер-министр Литвы о подсчете смертей НЦОЗ: не знаю, можно ли скомпрометировать себя еще больше (23)

Во время дискуссии об управлении пандемии...

Покидающим санаторий Belorus работникам предлагается финансовая помощь (13)

Работникам белорусского санатория Belorus ("Беларусь") в...