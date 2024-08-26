Агентство dpa: РФ могла готовить диверсию на базе НАТО в ФРГ

По сведениям Der Spiegel и газеты Bild, в органах безопасности считают, что речь идет о российских военных дронах-разведчиках, которые могли быть запущены с гражданских судов в Северном море. Как пишет Bild, ссылаясь на внутренний отчет уголовной полиции, следствие предполагает, что в одном из случаев над промзоной пролетал российский беспилотник „Орлан-10с“. В прокуратуре Фленсбурга и земельном ведомстве уголовной полиции в Киле отказались комментировать эти подробности. В то же время в министерстве обороны ФРГ сообщили агентству dpa, что Центр воздушных операций немецких ВВС находится в тесном контакте со следственными органами, предоставляя полиции данные радаров.