Африканский Союз официально принят в состав G20

Африканский Союз (АС) вступает в G20. Такое заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии саммита "большой двадцатки" в Нью-Дели утром в субботу, 9 сентября. "С вашего согласия я хотел бы пригласить председателя Африканского Союза занять свое место полноправного члена G20", - сказал Моди. После этого глава АС, президент Коморских Островов Азали Ассумани, подошел к индийскому премьеру и обнял его.

Членство Африканского Союза в G20 означает усиление роли Глобального Юга в "Группе двадцати". До сих пор единственной региональной организацией, входящей в ее состав, был Европейский Союз, членами которого являются 27 государств.

В Африканский Союз входят 54 африканские государства, суверенитет которых признан на международном уровне, а также Западная Сахара, государственность которой является спорной. Таким образом, АС представляет интересы 1,3 млрд человек.

Реакция ЕС на вступление Африканского Союза в G20