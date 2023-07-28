Африканские лидеры призвали Путина вернуться в "зерновую сделку"

"Хотя они не критиковали Россию на прямую, их выступления на второй день саммита с Путиным послужили ему подчеркнутым напоминанием о глубокой озабоченности африканцев последствиями войны, особенно ценами на продовольствие", - пишет Reuters.

В частности, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что африканскую мирную инициативу нельзя недооценивать и что "еще раз призывает к восстановлению мира в Европе". В свою очередь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости возобновить сделку по морскому экспорту, которая позволяла Украине экспортировать зерно из своих морских портов, несмотря на войну.