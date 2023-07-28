28 июля 2023 г. 16:00

Африканские лидеры призвали Путина вернуться в "зерновую сделку"

 
Deutsche Welle
Ukrainos grūdai
Ukrainos grūdai
ФОТО: AP / Scanpix
Лидеры африканских стран, участвующие в конференции Россия-Африка в Санкт-Петербурге, призвали президента России Владимира Путина вернуться в "зерновую сделку", из которой Москва ранее вышла в одностороннем порядке, а также приступить к осуществлению предложенного ими мирного плана по прекращению войны в Украине.

"Хотя они не критиковали Россию на прямую, их выступления на второй день саммита с Путиным послужили ему подчеркнутым напоминанием о глубокой озабоченности африканцев последствиями войны, особенно ценами на продовольствие", - пишет Reuters.

В частности, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что африканскую мирную инициативу нельзя недооценивать и что "еще раз призывает к восстановлению мира в Европе". В свою очередь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о необходимости возобновить сделку по морскому экспорту, которая позволяла Украине экспортировать зерно из своих морских портов, несмотря на войну.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Deutsche Welle
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии