Афины обвинили Лондон в отказе обсуждать возврат скульптур

Мицотакис находится с официальным визитом в Лондоне. Ожидалось, что во вторник он должен был встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком на Даунинг-стрит. В числе тем для обсуждения было и многолетнее требование Греции вернуть из Британского музея древние греческие скульптуры, которые входили в комплекс Парфенона в Афинах.

Накануне британская сторона отказалась от встречи без объяснения причин, предложив Мицотакису встретиться с заместителем Сунака. Греческий премьер отказался. "Позиция Греции по вопросу скульптур Парфенона хорошо известна. Я надеялся, что у меня будет возможность обсудить их с моим британским коллегой, а также текущие основные международные проблемы: Газа, Украина, изменение климата и иммиграция. Кто считает, что его позиция обоснована и справедлива, тот никогда не боится вступить в дискуссию", - прокомментировал отмену встречи Мицотакис.

Спор Греции и Великобритании из-за античных скульптур