Афганка в ходе эвакуации родила на борту самолета ВВС США

Гражданка Афганистана родила девочку на борту военно-транспортного самолета ВВС США C-17, осуществлявшего эвакуационный рейс из Кабула на американскую авиабазу Рамштайн в Германии (земля Рейнланд-Пфальц). Об этом во вторник, 24 августа, сообщили немецкие СМИ со ссылкой на Транспортное командования (USTRANSCOM) Вооруженных сил США.

Схватки начались в воздухе, состояние роженицы улучшилось после того, как самолет снизился и давление в кабине возросло. Ребенок появился на свет в грузовом отсеке машины - через несколько минут после приземления.

Девочка и мать чувствуют себя хорошо, они доставлены в военный госпиталь в Ландштуле (Рейнланд-Пфальц).

Восемь транзитных центров в шести странах

Между тем представитель Госдепартамента США сообщил на брифинге для журналистов, что в восьми транзитных центрах в шести странах размещены более 17 тыс. человек, эвакуированных из Афганистана. По словам сотрудника американского внешнеполитического ведомства, подобные центры открыты в Германии, Италии и Испании и смогут пропускать примерно по 15 тыс. человек, вывозимых из Кабула.

Сотрудник Госдепа добавил, что первый рейс с заявителями на получение специальных американских иммиграционных виз уже вылетел из ФРГ в США. На предоставление данного типа виз, в частности, могут претендовать жители Афганистана, которые помогали американским военным.

На авиабазе Рамштайн в ФРГ планируется разместить до 10 тысяч человек

Как отмечает немецкая телерадиокомпания SWR, на данном этапе на авиабазе Рамштайн планируется временно разместить до 10 тыс. человек. С начала эвакуации там приземлились около 40 самолетов с более чем 7 тыс. человек на борту. Еще около 4 тыс. беженцев, как ожидается, будут направлены на военный объект США в Кайзерслаутерне (Рейнланд-Пфальц) и полигон в Графенвере (Бавария).

Захват власти в Афганистане талибами

Боевики террористического движения "Талибан" 15 августа вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Исламской Республики Ашраф Гани покинул страну еще до захвата Кабула талибами.

Целый рад стран продолжает эвакуацию своих граждан, а также определенных категорий мирного населения из Афганистана. Так, США, по данным Пентагона на утро вторника, 24 августа, вывезли из Кабула около 37 тыс. человек.

Вооруженные силы Великобритании, по данным британского министерства обороны, с 13 по 22 августа эвакуировали из страны 5725 человек. Германский бундесвер, по состоянию на утро 24 августа, вывез более 3600 человек. Кроме того, эвакуационные операции проводят Италия, Франция, Дания и другие государства.