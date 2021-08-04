Генерал Сами Садат командует группой правительственных войск в южной провинции Гильменд, в столице которой, городе Лашкаргах, идут ожесточенные бои.

Талибам удалось захватить несколько районов в центре Лашкаргаха, однако генерал Садат выразил уверенность, что весь город им взять не удастся. По его мнению, сил талибов недостаточно, чтобы удержать захваченное, но они постоянно пополняют силы за счет боевиков из других исламистских группировок.

Садат считает, что их успехи представляют угрозу за пределами Афганистана: "Это укрепит надежды на мобилизацию у небольших экстремистских группировок в городах Европы и Америки и окажет разрушительное воздействие на глобальную безопасность".

В начале мая боевики развернули массированное наступление на правительственные войска и заняли около половины, а по словам самих талибов, до 80% территории страны. Их цель — вновь превратить Афганистан в исламский эмират, которым он являлся в 1996-2001 годах.

Кто виноват?

Наступление в провинции Гильменд — это часть масштабной операции талибов по всему Афганистану.

Вывод американских войск из Афганистана заметно облегчил задачу талибам, а афганский президент Ашраф Гани возложил вину за ухудшение военной ситуации в его стране на Соединенные Штаты.

"Причина нынешнего положения в том, что решение [о выводе американских войск] было резким и внезапным", — заявил он в понедельник в афганском парламенте, добавив, что предупреждал Вашингтон о последствиях. Гани заявил, что возглавляемому им правительству потребуется полгода, чтобы взять ситуацию под контроль.

Провинция Гильменд особенно важна. Там находятся обширные маковые поля, поставляющие львиную долю афганского опиума. Американцы и британцы годами стремились их уничтожить, а талибы — захватить и превратить в источник дохода.

Бои за Лашкаргах

Генерал Сами Садат, командующий правительственными войсками в Гильменде, призвал жителей Лашкаргаха как можно скорее покинуть город. В своем обращении к жителям города он заявил, что армия не оставит в живых ни одного талиба.

Жители Лашкаргаха живут в постоянном страхе из-за обстрелов со стороны талибов, бомбежек афганской авиации и американских воздушных ударов.

"Нас ни "Талибан" не щадит, ни правительственные войска, которые не прекращают бомбежки. На дорогах лежат трупы. Мы не знаем, кто это — талибы или мирные жители", — рассказал Би-би-си один из местных афганцев.

Другой житель города сообщил: "Я не знаю, куда бежать, бои идут на каждом углу".

Потеря Лашкаргаха стала бы тяжелым военным и моральным поражением для правительства, которое до сих пор всячески преуменьшало значение успеха талибов в сельской местности и обещало любой ценой удержать под своим контролем крупные города.

Если Лашкаргах падет, он станет первой столицей провинции, завоеванной талибами с 2016 года.

Ключевые города

Талибы продолжают попытки захватить Кандагар, второй по величине город Афганистана. В воскресенье по аэропорту города были нанесены ракетные удары.

"Важные уроки": изменился ли "Талибан" за последние 20 лет?

Аэропорт Кандагара играет ключевую роль в снабжении и воздушной поддержке правительственных войск на всем юге страны.

"Угроза этим трем провинциям высока, но мы твердо намерены отразить атаки", — заявил в воскресенье представитель афганской армии Омар Шинвари, признав при этом, что ситуация является чрезвычайной.

Захват Кандагара даст боевикам практически полный контроль над всем югом страны.

В третьем осажденном городе, Герате, на западе, правительственные войска ведут ожесточенные бои с талибами после нападения на комплекс ООН в пятницу. Силам безопасности удалось снова занять некоторые районы города.

"Если афганские города падут, решение о выводе войск запомнится как одна из крупнейших ошибок внешней политики США", — заявил агентству Франс пресс живущий в Австралии эксперт по Афганистану Нишан Мотвани.

"Вашингтон бросил самое проамериканское правительство в регионе на произвол судьбы и радикальных исламистов, которые не оставят камня на камне от всего, чего удалось достичь в Афганистане за два десятилетия", — добавил он.

Мирные жители

В последние дни остающиеся в Афганистане американские военные усилили удары с воздуха по позициям талибов. Но это предсказуемо обернулось потерями среди гражданских лиц. Организация Объединенных Наций заявила, что от неизбирательной стрельбы и воздушных ударов в первую очередь страдают мирные жители.

"Наземное наступление Талибана и авиаудары ANA [афганской национальной армии] причиняют наибольший ущерб", — говорится в твите Миссии Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану.

По данным ООН, за последние три дня в Лашкаргахе погибли по меньшей мере 10 мирных жителей и 85 получили ранения.

С тех пор, как иностранные военные начали последний этап вывода войск в начале мая, талибам удалось получить контроль над значительной частью сельских районов Афганистана, однако в крупных городах им оказывают ожесточенное сопротивление.

Военные преступления

Вашингтон и Лондон обвиняют талибов в военных преступлениях, в частности, в городе Спин-Болдак, который повстанцы захватили в прошлом месяце на границе с Пакистаном.

Независимая комиссия по правам человека Афганистана ранее заявила, что боевики устроили там убийства из мести, в результате чего погибли по меньшей мере 40 человек.

"Талибы выискивали и преследовали бывших и нынешних правительственных чиновников и убивали людей, которые не принимали участия в боевых действиях в конфликте", — говорится в заявлении комиссии.

Между тем боевые действия по всей стране заставили множество людей покинуть свои дома. По подсчетам гуманитарной организации "Спасем детей" ("Save the Children"), среди беженцев около 80 000 детей. Многие школы и медицинские учреждения повреждены или разрушены.

Москва, Ташкент и Душанбе готовятся к худшему

В понедельник в районе города Термез на узбекско-афганской границе начались российско-узбекские военные учения с участием 1500 военнослужащих, которые продлятся пять дней.

Через Термез в 1979-1989 годах шли основные поставки для советского "ограниченного контингента" в Афганистане.

5-10 августа на территории Таджикистана пройдут еще более крупные российско-узбекско-таджикские учения, в которых будут задействованы 2500 солдат и офицеров, в том числе 1800 российских.

Минобороны РФ сообщило, что количество российских участников в последний момент было увеличено с 1000 до 1800, а число единиц боевой техники до 420, вдвое против первоначально запланированного.

По оценкам наблюдателей, это показывает, насколько серьезно Москва и среднеазиатские столицы относятся к опасности экспорта радикального исламизма в случае победы талибов в Афганистане.