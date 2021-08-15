"Сейчас в Джелалабаде столкновений нет, потому что губернатор сдался "Талибану". Это был единственный способ сберечь жизни гражданских — разрешить талибам пройти", — сказал утром в воскресенье агентству Рейтер неназванный чиновник в Джелалабаде.

"Мы проснулись, а кругом — белые флаги талибов. Они вошли без боя", — передает слова жителя Джелалабада агентство Франс Пресс.

Джелалабад — административный центр провинции Нангархар, он лежит к востоку от Кабула, между столицей и границей с Пакистаном. Это один из последних ключевых городов, остававшихся под контролем кабульского прозападного правительства.

Ранее, к вечеру субботы, талибы заняли крупный город Мазари-Шариф на севере Афганистана.

Мазари-Шариф считался оплотом сопротивления талибам, в нем были сосредоточены значительные силы, и такое быстрое падение стало неожиданностью для внешнего мира и, вероятно, для прозападного правительства во главе с президентом Ашрафом Гани.

Теперь под контролем этого правительства, как передают иностранные корреспонденты из Кабула, осталась по сути только столица — если не считать отдельных очагов сопротивления, отрезанных от Кабула и друг от друга.

Гани посещал Мазари-Шариф, чтобы ободрить правительственные войска, буквально два дня назад.

Ранее в субботу Гани выступил с коротким и сдержанным обращением к нации, заявив, что власти ведут консультации внутри правительства, со старейшинами и политическими лидерами, представителями различных групп афганского общества, а также международными партнерами

"Как ваш президент, я сосредоточен на том, чтобы предотвратить дальнейшую дестабилизацию, насилие и вынужденное переселение моего народа" — добавил он.

Гани пообещал не допустить, чтобы навязанная людям война привела к новым смертям, и поблагодарил силы безопасности, которые пытались защищать города от "Талибана".

Ранее появились слухи, что Гани в своем обращении может объявить об отставке, однако этого не произошло. По некоторым данным, "Талибан" отказывается участвовать в мирных переговорах, пока президент остается на своем посту.

В субботу боевики "Талибана" взяли столицы еще двух провинций, Пактика и Кунар, на востоке страны.

Бои также идут недалеко от Майдан-Шара, столицы провинции Майдан-Вардак, примерно в 40 километрах к юго-западу от Кабула.

По словам одного из местных журналистов, американские войска нанесли авиаудары по международному аэропорту провинции Кандагар, взятой под контроль талибами в пятницу.

В пятницу боевики также захватили Пули-Алам, столицу провинции Логар, в 80 км к югу от Кабула, а в субботу, как сообщил телеканалу "Аль-Джазира" депутат парламента от Логара Хода Ахмади, дошли до северной границы этой провинции и оказались в 11 км от Кабула.

Боевики уже заняли административные центры большей части из 34 провинций Афганистана. Столица может пасть в течение месяца, предупреждали ранее американские военные.

В Кабуле сейчас находятся сотни тысяч афганцев, которые бежали из других регионов страны, захваченных талибами.

В социальных сетях сторонники "Талибана" публикуют многочисленные военные трофеи, захваченные боевиками — на фотографиях видны бронетехника, тяжелое вооружение и даже беспилотник, захваченные с оставленных военных баз. По некоторым данным, солдаты кабульского правительства бегут, бросая оружие и технику, либо сдаются талибам целыми подразделениями.

Победное шествие "Талибана" продолжается параллельно с окончательным выводом американских войск из страны: президент США Джо Байден в мае объявил, что он будет завершен к 11 сентября.

План вывода предусматривал, что около 1000 американских военнослужащих останутся охранять кабульский аэропорт и посольство до самого конца. Однако из-за ошеломительно быстрого продвижения талибов США решили до конца этих выходных перебросить обратно в Кабул 3000 солдат, чтобы обеспечить эвакуацию персонала посольства и тысяч сотрудничавших с американцами афганцев. В субботу Белый дом решил увеличить численность этой группировки еще на 1000 человек, доведя ее до 5000.

Как пал Мазари-Шариф?



По сообщениям местных властей, четвертый по величине в Афганистане город Мазари-Шариф пал почти без боя.

Депутат из провинции Балх Абас Эбрагимзада рассказал агентству Ассошиэйтед пресс, что первой бойцам "Талибана" сдалась национальная армия, за ней последовали лояльные правительству силовые структуры и формирования.

Мазари-Шариф — крупный экономический центр, расположенный недалеко от границ с Узбекистаном и Таджикистаном. В последний раз талибам удавалось захватить этот город около 20 лет назад.

"Боевики Талибана несколько раз приходили на север, но всегда оказывались в ловушке", — говорил в начале недели афганский военачальник узбекского происхождения Абдул-Рашид Дустум.

Теперь сообщается, что Абдул-Рашид Дустум и еще один влиятельный политик Атта Мухаммади Нур покинули провинцию. Их местонахождение на данный момент неизвестно.

Из сколько-нибудь крупных и известных городов в Афганистане, помимо Кабула, правительство пока контролирует Джалалабад.

"Непосредственной угрозы нет"



Несмотря на активно идущий процесс эвакуации и уничтожения секретных документов в дипмиссии, администрация американского президента Джо Байдена не считает, что захват власти в Афганистане талибами неизбежен.

"Прямо сейчас непосредственной угрозы для Кабула нет", — заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби,, хотя несколько дней назад американские источники не исключали, что Кабул при нынешнем развитии событий может быть захвачен в срок от 30 до 90 дней.

В субботу президент Байден выпустил заявление, в котором говорилось, что бесконечно американские войска находиться в Афганистане не могут и что, если афганская армия не может или не хочет удержать свою страну, то и за пять лет США ситуацию в лучшую сторону не изменят.

Многие европейские страны, включая Британию, Германию, Данию и Испанию, также объявили о выводе сотрудников своих посольств. Дипмиссии или закрываются полностью, или ограничивают число сотрудников до абсолютного минимума. Великобритания направила 600 военнослужащих для защиты британских граждан, покидающих страну.

Накануне генсек ООН заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля, организация уже призвала соседние страны открыть границы для мирных беженцев.

"Только за последний месяц более 1 тыс. человек были убиты или ранены в результате неизбирательных атак против мирного населения, особенно в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат", — заявил Антониу Гутерриш.

Он отметил, что особую опасность наступление талибов представляет для журналистов и женщин. Жизнь при "Талибане" в 1990-е годы привела к жестокому угнетению женщин: они повсеместно были обязаны носить бурки, девочкам старше 10 лет запрещали учиться.

Военные эксперты предупреждают, что в случае поражения правительственных сил Афганистан может стать новой базой международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по Европе. Особенно это вероятно, если страна распадется на части в результате конфликта.

Война в Афганистане: основные факты

В 2001 году военные силы под руководством США свергли власть талибов в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года, организованных лидером "Аль-Каиды" (организация запрещена в России") Усамой бен Ладеном

Затем последовали 20 лет оккупации и военных операций. США и их союзники наблюдали за выборами и поддерживали афганские силы безопасности, но нападения талибов продолжались

В итоге США заключили сделку с талибами: они уйдут, если боевики согласятся не предоставлять поддержку и тренировочные базы террористам. Но переговоры между талибами и афганским правительством провалились. Американские солдаты все равно покидают Афганистан в этом году, и талибы снова захватывают большую часть страны.

Беженцы в Кабуле



Многие из тех, кто приехал в Кабул в поисках убежища, живут и спят прямо на улицах. По данным организации "Спасите детей", в столице сейчас находится около 72 тыс. детей, которые вместе с родителями сбежали из захваченных талибами провинций.

"У нас нет денег, чтобы купить хлеб или лекарства для моего ребенка. Наш дом и все вещи сгорели, поэтому мы приехали в Кабул и молим бога о помощи", — сказал Би-би-си Асадулла, 35-летний уличный торговец, бежавший в столицу из северной провинции Кундуз.

Паштана Дуррани, исполнительный директор образовательной организации, которая работает с афганскими девушками, тоже находится в Кабуле. Она боится за свою жизнь из-за того, что активно выступала за образование женщин.

"Девочки, с которыми мы работали, уже сбежали. Я не знаю, где находятся мои студенты, и опасаюсь за их жизни. Что с ними могут сделать талибы?" — говорит Паштана в интервью Би-би-си.

Как передает корреспондент Би-би-си, многие беженцы разгневаны, что правительство не помогает им, а США и Великобритания эвакуируют своих граждан, бросая афганцев на произвол судьбы.