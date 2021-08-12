Афганистан: Кабул может пасть за месяц, под контролем талибов минимум 9 провинций

"Красный крест" сообщил, что интенсивные бои идут за второй по величине города страны Kандагар.

Утром в среду талибы объявили о захвате города Файзабад, центра провинции Бадахшан в северо-восточной части страны. Чуть позже Би-би-си из своих источников стало известно, что талибы вошли в центр города Газни, столицы одноименной провинции к юго-западу от Кабула.

Во вторник вечером боевики "Талибана" заявили, что взяли под контроль город Фарах, центр одноименной провинции на западе страны, Пули-Хумри — центр северной провинции Баглан.

Днем ранее талибы взяли самый крупный из захваченных ими к настоящему моменту городов — Кундуз. Это столица одноименной провинции, лежащей между Багланом и афганско-таджикской границей. В Кундузе, по имеющейся у Би-би-си информации, талибам сдались сотни солдат правительственной армии.

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Пули-Хумри, который "Талибан" накануне назвал одной из своих целей, сдался после долгих боев.

"Днем талибы прорвались сквозь линию фронта в нескольких направлениях. После тяжелых боев чиновники и силы безопасности отступили из здания правительства, офиса спецслужб и главного полицейского участка. Бои продолжаются. Мы решаем, куда отступить", — рассказал один из городских чиновников утром в среду журналисту газеты Guardian.

Таким образом, под контролем боевиков находятся уже девять из 34 административных центров Афганистана и, как сказал во вторник представитель Евросоюза, еще два вот-вот падут. Возможно, к вечеру среды они уже пали, точной информации из районов боев нет.

Талибы, по оценке Евросоюза, контролируют 65% территории страны.

В соцсетях появились ролики, предположительно, отступления правительственных войск из Пули-Хумри, но их подлинность не подтверждена.

В Бадахшане армия тоже отступила после боев, сказал в беседе с агентством Рейтер представитель правительства провинции Джавад Муджадиди. С падением ее столицы, Файзабада, талибы "получили контроль над всем северо-востоком," добавил он. Провинция Бадахшан граничит с Таджикистаном, Пакистаном и Китаем.

В среду источники Би-би-си подтвердили увольнение командующего правительственной армией генерала Вали Мохаммада Ахмадзая. Он занял этот пост совсем недавно, в июне.

В среду ушел в отставку и министр финансов Афганистана Халид Пайенда. Как сообщает агентство Блумберг, он покинул страну. Причиной отставки в министерстве назвали захват "Талибаном" важных таможенных пунктов на границах страны и потери бюджета.

Президент страны Ашраф Гани в среду вылетел в Мазари-Шариф, который экстремисты называли одной из своих следующих целей. Это административный центр соседней с Кундузом провинции Балх, она граничит с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией, а большую часть территории между Кабулом и Мазари-Шарифом, судя по всему, теперь контролируют талибы.

Ашраф Гани планировал встретиться с бывшими полевыми командирами — лидером таджикской диаспоры Атто Мухаммади Нуром и Абдулом-Рашидом Дустумом.

"Боритесь за свою нацию"

Талибан активизировал наступление после того, как Афганистан начали покидать американские войска. По словам экспертов, это почти парализовало работу ВВС страны — до 80% их персонала, включая технический, составляли зарубежные военные.

Во вторник вечером президент Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе войск.

"Мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы обучили и снабдили современным оружием и снаряжением 300 тысяч сотрудников афганских сил безопасности. Мы потеряли тысячи человек, — сказал Байден. — Они должны бороться. Их больше, чем талибов".

Между тем по оценке американских военных источников, которые цитирует Washington Post, Кабул при нынешнем развитии событий может быть захвачен в срок от 30 до 90 дней.

Положение обостряет ситуация с беженцами. Из захваченного талибами в конце прошлой недели Кундуза бегут тысячи человек, рассказывая о телах на улицах города.

Тем не менее жизнь в городе продолжается. "Люди открывают магазины, но в их глазах виден страх", — говорит еще один беженец.

Военные эксперты предупреждают, что в случае поражения правительственных сил Афганистан может стать новой базой международного терроризма, которая будет использоваться для нанесения ударов, в том числе, и по Европе. Особенно это вероятно, если страна распадется на части в результате конфликта.