Сообщается, что под контролем россиян находятся Чернобыльская и Запорожская атомные электростанции.

"Данный шаг предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также и иностранными наемниками сложившейся в этой стране обстановки для организации ядерных провокаций, а эти риски действительно существуют", — цитирует Захарову ТАСС.

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По словам Захаровой, Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности этих объектов.

Компания "Укрэнерго" сообщает, что Чернобыльская атомная электростанция полностью обесточена в результате действий российских войск. "Боевые действия продолжаются, что сейчас делает невозможными ремонтные работы и возобновление энергопитания. "Укрэнерго" мониторит ситуацию и будет информировать обо всех изменениях", — говорится в сообщении.

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" опасается, что действия российский войск может привезти к новой экологической катастрофе на ЧАЭС. В сообщении говорится, что на хранилище отработанного ядерного топлива хранится около 20 тысяч отработанных топливных сборок. Они нуждаются в постоянном охлаждении, а это возможно только при наличии электроснабжения. Если его не будет, то насосы не будут производить охлаждение. Как следствие — возрастет температура в бассейнах выдержки, возникнет испарение и выход радиоактивных веществ в окружающую среду. Ветром радиоактивное облако может перенести в другие регионы Украины, Беларуси, России и Европы.

Кроме того, на объекте не будет работать вентиляция. Весь персонал, который находится там, может получить опасную дозу облучения. На объекте не работает и система пожаротушения — это огромный риск при пожаре, который может произойти вследствие попадания снаряда. В настоящее время продолжаются боевые действия, что делает невозможным проведение ремонтных работ и возобновление энергопитания.