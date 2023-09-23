Аэропорт "Рига" приступает к строительству нового терминала

Заинтересованные поставщики могут присылать свои комментарии до 3 октября, затем будет объявлена ​​квалификация претендентов, после чего начнется подача заявок.

"Мы призываем строительную отрасль присоединиться к обсуждению сейчас, до того, как объявлен конкурс, чтобы разработать как можно более полную и качественную документацию по этой важной закупке и знать возможности потенциальных претендентов", – добавила Одиня.

По словам руководителя аэропорта Лайлы Одини, это действительно амбициозный проект с большим объемом инвестиций, который необходим для того, чтобы аэропорт "Рига" превратился в центр воздушного сообщения в масштабе Северной Европы.

Новое здание терминала с современным залом регистрации пассажиров, зоной безопасности и пограничного контроля, магазинами и кафе, комплексом по обработке багажа, новыми подъездными путями для частного и общественного транспорта, многоэтажной автостоянкой, соединенное с железнодорожной станцией Rail Baltica , станет шестым этапом развития аэропорта.

Договор о строительстве планируется заключить в конце лета 2024 года, после чего начнутся строительные работы.

Как рассказала Одиня летом в интервью агентству LETA, шестой этап развития аэропорта в целом обойдется примерно в 200 миллионов евро, строительные работы продлятся примерно 36 месяцев, а вместе с работами по благоустройству весь процесс может занять 3-4 года. Ожидается, что примерно в это же время будет завершено строительство железнодорожной станции Rail Baltica рядом с аэропортом.

На шестом этапе строительства аэропорта планируется расширить и модернизировать здание терминала, куда прибывают пассажиры. По словам Одини, в следующем году здание отметит свое 50-летие, и, к сожалению, за эти 50 лет мало что изменилось. Поэтому пропускная способность аэропорта недостаточна.