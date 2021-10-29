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Нескольким адвокатам по делу MH17 предложены меры по защите, сообщил нидерландский телеканал RTL. Антитеррористическое агентство NCTV информировало адвокатов, что за попытками запугивания, вероятно, стоит Россия.
Адвокаты семей жертв MH17 подвергаются слежке и запугиванию
© AP / Scanpix

Адвокаты, представляющие интересы семей 298 человек, погибших в результате уничтожения малайзийского авиалайнера MH17 над Украиной в 2014 году, подвергаются запугиваниям, им предложены меры по защите, сообщил нидерландский телеканал RTL в четверг, 28 октября.
По сведениям телеканала, несколько членов адвокатской группы, которая представляет семьи жертв на судебном процессе в Нидерландах, сообщили, что они подвергались слежке, когда возвращались домой из здания суда, или видели подозрительных мужчин, интересовавшихся их домашними адресами.

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Представитель нидерландского агентства по борьбе с терроризмом NCTV в интервью Reuters заявила, что "в принципе, все стороны, участвующие в процессе по делу MH17, осознают физические и цифровые угрозы", но подчеркнула, что ее ведомство никогда не комментирует конкретные меры, которые принимаются в сфере безопасности. NTCV отказалось комментировать сообщение RTL.

Россия под подозрением

По сведениям RTL, в конце сентября агентство NTCV провело брифинг для адвокатов семей жертв MH17, где проинформировало их, что за попытками запугивания, вероятно, стоит Россия, и предложила им меры по защите. Адвокаты тоже отказались от комментариев.

Самолет, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом ракетой "земля-воздух", которая, по мнению международной следственной группы, была выпущена пророссийскими сепаратистами. Россия отрицает любую причастность к случившемуся.

Суд в Нидерландах рассматривает дело в отношении трех россиян и одного гражданина Украины. В сентябре суд на протяжении трех недель заслушивал показания 90 родственников жертв из восьми стран. Они рассказывали судьям о тяжелых последствиях утраты близких и выражали надежду на справедливость.

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Deutsche Welle
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