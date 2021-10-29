Адвокаты семей жертв MH17 подвергаются слежке и запугиванию

Адвокаты, представляющие интересы семей 298 человек, погибших в результате уничтожения малайзийского авиалайнера MH17 над Украиной в 2014 году, подвергаются запугиваниям, им предложены меры по защите, сообщил нидерландский телеканал RTL в четверг, 28 октября.
По сведениям телеканала, несколько членов адвокатской группы, которая представляет семьи жертв на судебном процессе в Нидерландах, сообщили, что они подвергались слежке, когда возвращались домой из здания суда, или видели подозрительных мужчин, интересовавшихся их домашними адресами.
Представитель нидерландского агентства по борьбе с терроризмом NCTV в интервью Reuters заявила, что "в принципе, все стороны, участвующие в процессе по делу MH17, осознают физические и цифровые угрозы", но подчеркнула, что ее ведомство никогда не комментирует конкретные меры, которые принимаются в сфере безопасности. NTCV отказалось комментировать сообщение RTL.
Россия под подозрением
По сведениям RTL, в конце сентября агентство NTCV провело брифинг для адвокатов семей жертв MH17, где проинформировало их, что за попытками запугивания, вероятно, стоит Россия, и предложила им меры по защите. Адвокаты тоже отказались от комментариев.
Самолет, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом ракетой "земля-воздух", которая, по мнению международной следственной группы, была выпущена пророссийскими сепаратистами. Россия отрицает любую причастность к случившемуся.
Суд в Нидерландах рассматривает дело в отношении трех россиян и одного гражданина Украины. В сентябре суд на протяжении трех недель заслушивал показания 90 родственников жертв из восьми стран. Они рассказывали судьям о тяжелых последствиях утраты близких и выражали надежду на справедливость.
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