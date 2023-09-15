Адвокат в Эстонии: конфискация автомобилей с российскими номерами может повлечь судебные споры

Эстонская таможня или власти других стран в свое время совершенно легально пропустили эти транспортные средства в Евросоюз. По словам присяжного адвоката Нормана Ааса, если государство сейчас изменит свою позицию, то это может повлечь за собой судебные споры.
„Если посмотреть на смысл санкционного регулирования, то оно все-таки направлено на сокращение финансирования российской военной машины, прежде всего за счет импорта транспортных средств. Поэтому власти страны также обязаны в каждом конкретном случае оценивать, подпадает ли данный автомобиль под эту категорию. Приведем простой пример: украинский военный беженец приехал сюда по какой-то причине на автомобиле с российскими номерами. Безусловно, конфискация у него этого автомобиля ничего не даст для предотвращения финансирования российской военной машины“, - пояснил Аас.