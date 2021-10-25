В тюремной больнице, куда могут перевести продолжающего уже 24-й день голодовку Михаила Саакашвили, планируется "ликвидация" экс-президента. Об этом в воскресенье, 24 октября, заявил на брифинге для журналистов адвокат политика, гендиректор телеканала "Мтавари" Ника Гварамия.
"Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет так называемый имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили", - цитирует его слова агентство "Новости-Грузия".
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал заявление адвоката Саакашвили о готовящемся покушении "полным бредом и провокацией".
В Минюсте Грузии согласны госпитализировать Саакашвили в больницу тюрьмы в Тбилиси.
Врачебный консилиум, сформированный при Минздраве Грузии, рекомендует перевести Саакашвили в многофункциональную клинику смешанного типа. Эту позицию поддерживают и адвокаты политика.
"Существует риск остановки сердца. В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно", - заявил Ника Гварамия. Он призвал грузинского омбудсмена Нино Ломджария следить за ситуацией.
Экс-президенту Грузии предъявлено пять обвинений
Саакашвили, являющийся гражданином Украины, нелегально прибыл в Грузию 29 сентября, а 1 октября был задержан в Тбилиси. Сейчас он находится в тюрьме в городе Рустави. Ему предъявлено пять обвинений. Ранее он уже был приговорен заочно к трем и шести годам лишения свободы по обвинению в превышении служебных полномочий и их злостном использовании.
Еще два обвинения, в том числе в растрате государственных средств на личные нужды, продолжают рассматриваться в суде. Пятое обвинение - в незаконном пересечении государственной границы - было предъявлено экс-президенту 20 октября. Политик считает все обвинения политически мотивированными.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В выборе поставщиков электроэнергии - пауза: советуют внимательно проверять договоры (69)
На втором этапе либерализации рынка электроэнергии,...
Коронавирус в Литве: 1810 новых случаев и 25 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1810 новых...
МИД: задержанные ранее в России Маркаускас и двое предпринимателей переданы Литве (27)
Задержанные в воскресенье Россией в Куршском заливе 3...
Президент Литвы встретится с матерью, борющейся за права ЛГБТ-сообщества (1)
В понедельник президент Литвы Гитанас Науседа...
Больницы заполняются тяжелыми пациентами с COVID-19: пришлось принимать срочные меры некоторые отделения закрываются (40)
Больницы продолжают заполняться тяжелыми пациентами с...