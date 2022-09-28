Администрация "Луганской народной республики" заявила, что за вхождение в состав России проголосовали 98,42%.

Администрация "Донецкой народной республики" поздно вечером говорила, что еще считает голоса, но по итогам подсчета двух третей протоколов у нее выходит 98.69% "за".

В оккупированной части Запорожской области действующие лица решили ограничить успех чуть меньшими процентами - 93,11% "за".

В оккупированной части Херсонской области, согласно отчетам действующих лиц, за переход под власть России проголосовали 87,05%.

И Украина, и страны-союзницы Украины, и ООН, и множество сторонних комментаторов говорили и говорят, что эта спешно организованная попытка России подвести какое-то обоснование под развязывание войны и захват чужих территорий не может ни считаться "референдумами", ни иметь юридических последствий в глазах мирового сообщества.

"Всем известно, что цифры этих псевдореферендумов были намалёваны заранее […] Это попытка аннексии территории. Это самое жестокое нарушение устава ООН и попытка украсть территорию другого государства, попытка стереть полностью нормы международного права", - сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая во вторник перед Советом безопасности ООН.

Зеленского поддерживает и аппарат ООН. Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила на том же заседании Совбеза, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областях не могут считаться "искренним проявлением" народной воли.

"Эти действия, которые начались 23 сентября, проводились во время продолжающегося военного конфликта, на территориях под российским контролем и вне законодательного и конституционного поля Украины. Они не могут быть названы искренним выражением народной воли", - цитирует Ди Карло российское агентство ТАСС.