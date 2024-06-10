АдГ исключила своего главного кандидата из делегации в ЕП

Главный кандидат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) на прошедших выборах в Европейский парламент Максимилиан Кра (Maximillian Krah) не будет представлять делегацию АдГ в Европарламенте. Как объявил сам политик в понедельник, 10 июня, такое решение приняли избранные евродепутаты от АдГ, которые проголосовали за то, чтобы не включать Кра в состав будущей делегации партии в Европарламенте.