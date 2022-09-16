Уже с 25 февраля дипломатические и консульские представительства Латвии за границей прекратили прием заявлений на получение виз от граждан России. Но те все равно приезжали — по выданным ранее или полученным в консульствах других стран ЕС визам.

С 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша вводят новый уровень ограничений на въезд российских граждан по краткосрочным визам любой кратности с несущественными целями. МИД Латвии обосновывает решение так: свободное передвижение граждан страны-агрессора, особенно в туристических целях, в то время как вооруженные силы этой страны вторглись в Украину, не только аморально, но и создает угрозу общественному порядку и безопасности как на уровне политических провокаций, так и бытовой агрессии.

Правила не касаются долгосрочных виз категории D. Россияне по-прежнему смогут ездить поездом через Литву в Калининград и обратно.

В качестве исключения приехать по краткосрочным визам в Латвию все же смогут граждане России отдельных категорий: члены семей подданных (граждан и неграждан) Латвии, ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии (супруги, родители, бабушки-дедушки, дети, внуки, лица под официальной опекой); моряки, осуществляющие международные грузовые или пассажирские перевозки; работники поставщиков транспортных и пассажирских транспортных услуг, экипажей грузовых или технических рейсов, которые приезжают или выезжают из Латвии для исполнения служебных обязанностей; лица, получившие визу по гуманитарным соображениям (навестить тяжелобольного родственника, присутствовать на похоронах и другие); отдельные дипломатические работники, члены их семей и ряд лиц, обслуживающих российские дипмиссии.

Новые ограничения действуют с 19 сентября до 30 июня следующего года. Прочитать полный текст решения Кабинета Министров № 599 от 9 сентября 2022 года с правилами и исключениями можно ЗДЕСЬ.

МИД Латвии ответил на самые насущные вопросы россиян и белорусов:

О пересечении каких границ идет речь? Сухопутных? Или воздушные и морские тоже считаются? С третьими странами? А внутри Шенгена ездить можно? Или транзитом проскочить?

Что с долгосрочными визами, выданными не Латвией?

Можно ли въехать, если в Латвии недвижимость, бизнес, дети с ВНЖ или ПМЖ?

Как доказать, что тебя политически преследуют? Или что ты родственник жителя Латвии? И нужна ли в этом случае уважительная причина для въезда?

Какие могут быть гуманитарные причины, кроме похорон? А если едешь на лечение?

Граждан Беларуси новые ограничения как-то касаются?

Ситуаций так много, а есть какая-то горячая линия, где сориентируют в каждом конкретном случае?

1. Есть ли в Латвии горячая линия (телефон, мейл, мессенджер), где специалисты могут ответить по каждой конкретной ситуации?

Каждый случай рассматривается индивидуально, основываясь на конкретных документах, цели въезда конкретного лица в Латвию, в связи с этим нет конкретного специалиста, который мог бы ответить по каждой ситуации.

2. На пересечение каких границ распространяются новые ограничения? На въезд в Латвию из России? Въезд в Латвию из Беларуси? Въезд в Латвию из страны Шенгена (кроме Эстонии, Литвы и Польши)? Въезд в Латвию из третьей страны (Турции, Грузии, Израиля и других)?

Ограничения на въезд распространяются на тех граждан России, которые въезжают в Латвию из третьих стран и пересекают внешнюю границу Шенгенской зоны, например, границу между Латвией и Россией или Латвией и Беларусью. Как правило, пограничный контроль осуществляется только на внешних границах, внутри Шенгенской зоны процедуры пограничного контроля не проводятся.

3. Можно ли с долгосрочной европейской визой D, выданной не Латвией, въезжать в Латвию?

Если гражданину России выдана долгосрочная виза другого государства-члена Шенгенского соглашения (Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония), то и после 19 сентября он может на законных основаниях въехать в Латвию.

4. Могут ли граждане России с действующей краткосрочной визой въехать в Латвию из Польши через Литву?

Обычно пограничный контроль проводится только на внешних границах Шенгенской зоны, а внутри — не проводится.

5. Новые правила касаются только сухопутных границ? А на самолете, пароме въехать можно (например, рейсом Москва — Стамбул — Рига, Москва — Ереван — Стокгольм — Рига)? Если да, то можно ли потом вернуться в Россию через сухопутную границу Латвии и России?

Ограничения относятся к гражданам России, которые планируют въехать в Латвию, пересекая внешнюю границу Шенгенской зоны, независимо от того, въезжают ли они автомобильным, воздушным, водным транспортом или иным способом. Из третьих стран (например, Турции, Грузии, Азербайджана, Израиля и др.) граждане России будут иметь право на въезд, только если они соответствуют категориям, указанным в решении Кабинета министров № 599 от 09.09.2022. Выезд граждан России из Латвии не будет ограничен.

6. Может ли Латвия на границе аннулировать визу? Какую?

Должностные лица любого государства-участника Шенгенского соглашения, в том числе должностные лица Латвийской государственной погранслужбы, могут аннулировать визу в порядке, установленном нормативными актами. Также аннулирование/отмену виз могут осуществлять дипломатические и консульские представительства Латвии и должностные лица Управления департамента гражданства и миграции (PMLP).

7. Возможен ли транзит гражданина России с краткосрочной визой через Латвию в другую страну ЕС?

Если гражданин России после 19 сентября планирует въехать в Латвию, пересекая внешнюю границу Шенгенской зоны, но не соответствует ни одной категории, указанной в решении Кабинета министров № 599 от 09.09.2022, то ему будет отказано во въезде.

8. Можно ли въехать по краткосрочной визе, если в Латвии у гражданина России есть недвижимость, оформленная в Земельной книге?

После 19 сентября гражданин России не сможет въехать по краткосрочной визе, выданной на основании наличия недвижимости в Латвии.

9. Можно ли въехать по краткосрочной визе, если в Латвии живут близкие родственники (дети, родители), которые граждане России с ВНЖ или ПМЖ?

После 19 сентября право на въезд имеют только члены семей подданных Латвии (граждан и неграждан), ЕС, стран Европейской экономической зоны или граждан Швейцарской Конфедерации. Члены семей граждан России, имеющих временный вид на жительство (ВНЖ) или постоянный вид на жительство (ПМЖ) в Латвии, въехать не смогут.

10. Можно ли въехать по краткосрочной визе, если в Латвии у гражданина России есть бизнес?

Гражданам России с шенгенской визой, планирующим вести бизнес в Латвии, въезд с пересечением границы Шенгена не разрешен.

11. Какие доказательства того, что ты "политически преследуемое лицо", и куда надо предоставить?

Гражданину России, которого преследуют по политическим мотивам, надо обращаться в одно из дипломатических и консульских представительств Латвии для получения визы. Угроза жизни и безопасности должна быть документально доказана. Каждый случай будет оцениваться индивидуально. Также вышеупомянутые лица могут подать заявление о предоставлении им убежища в пункте пересечения границы, в транзитной зоне аэропорта (т.е. при въезде в Латвию) или в структурном подразделении Государственной погранохраны (если человек находится в Латвии).

12. Можно ли въехать по краткосрочной (долгосрочной) визе для лечения в медучреждении одной из стран ЕС, в том числе — Латвии?

Гражданин России должен быть в состоянии доказать, что его въезд связан с гуманитарными соображениями. Серьезное заболевание и необходимость лечения в медицинском учреждении одного из государств-членов ЕС (включая Латвию) должны быть подтверждены документально (например, выданное медицинским учреждением подтверждение того, что гражданин России намерен лечиться там, а также что это специфическое лечение возможно только в соответствующем медицинском учреждении и др.). Каждый случай будет оцениваться индивидуально.

Подтверждения, выданные гостиничными и СПА-учреждениями, не будут рассматриваться и оцениваться.

13. Что подразумевается под выражением "другие гуманитарные причины"?

Под гуманитарными случаями подразумевается въезд, связанный с тяжелой болезнью или похоронами близкого родственника, угроза личной безопасности и жизни.

14. Какие документы для доказательства родства с подданным Латвии (гражданином или негражданином Латвии), живущим на территории Латвии, потребуют на границе? По каким причинам можно в этом случае въехать: в гости, на день рождения, на свадьбу, на похороны?

Въезд будет разрешен вне зависимости от цели посещения родственников. В этом случае гражданин России должен иметь действующую визу для въезда в Шенгенскую зону и предъявить документы, подтверждающие родство (свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д.).

15. Если человек с действующей краткосрочной (долгосрочной) визой находится на территории Латвии до 19 сентября, а потом ему надо съездить в Россию к близким родственникам, то он может вернуться в Латвию?

Если гражданин России с краткосрочной (долгосрочной) визой выезжает в Россию, то после 19 сентября он сможет въехать в Латвию только в том случае, если он отвечает условиям решения Кабинета министров № 599 от 09.09.2022.

16. Будут ли впускать российских граждан с действующим в Латвии ВНЖ, пока ВНЖ не закончится?

Да, потому что в решении Кабинета министров № 599 от 09.09.2022 сказано: право на въезд в Латвию имеют обладатели вида на жительство Латвийской Республики, Европейского Союза, страны Европейской экономической зоны или Швейцарской Конфедерации.

17. Будут ли впускать российских граждан с действующей выданной в Латвии краткосрочной визой, пока она не закончится?

Граждане России с действующей краткосрочной шенгенской визой, выданной Латвией, будут иметь право на въезд, только если они отвечают условиям решения Кабинета министров № 599 от 09.09.2022.

18. Относятся ли ограничения к гражданам Беларуси?

На граждан Беларуси ограничения на въезд не распространяются.

19. Что будет с визами и ВНЖ белорусов, которые бежали в 2020 и 2021 годах?

Действующее на сегодня законодательное регулирование Латвии не предусматривает аннулирование или отмену виз и видов на жительство, выданных гражданам Беларуси.

20. Что будет с представителями белорусского бизнеса, который Латвия сюда приглашала?

На граждан Беларуси ограничения на въезд не распространяются.