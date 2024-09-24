95 кг кокаина найдены среди бананов в супермаркетах ФРГ

Правоохранительные органы оценивает стоимость найденной партии кокаина на черном рынке более чем в 7 миллионов евро. Известно, что партия бананов, в которой находились пакеты с наркотиком, прибыла из Южной Америки. В полиции и прокуратуре полагают, что эта партия по ошибке попала в сеть супермаркетов, ее название в совместном пресс-релизе ведомств не приводится. Расследование обстоятельств контрабанды кокаина продолжается. По имеющейся на данный момент информации, партия бананов изначально прибыла по морю в порт Антверпена.