9 из 10 самых удобных для прогулок городов мира находятся в Европе

Европейские города оказались на первом месте по пешеходным маршрутам, погоде и безопасности

За пределами Европы в десятку лучших городов попал только Токио , который оказался чуть выше Мадрида , Осло, Копенгагена и Амстердама , получивших высокие оценки.

В отчете австралийского сайта сравнения цен Compare the Market Australia были проанализированы расстояния, пройденные пешком, показатели безопасности, стоимость общественного транспорта, а также другие факторы, чтобы определить лучшие города для передвижения без автомобиля.

Новое исследование показало, что девять из десяти самых удобных для прогулок городов находятся в Европе , причем список возглавляет Мюнхен, за ним следуют Милан, Варшава и Хельсинки.

Не хотите ли вы отказаться от арендованного автомобиля и отправиться в отпуск на собственных ногах? Европейские города - одни из самых пешеходных в мире.

Также учитывались уровень безопасности в городе, среднемесячное количество осадков, наличие мест, свободных от автомобилей, и процент жителей, живущих в пределах 1 км от медицинских и образовательных учреждений.

Самое главное - учитывалось количество пешеходных маршрутов, указанное в приложении AllTrails. Самые высокие балы здесь получили Амстердам, Осло и Хельсинки.

Каждому пункту присваивался балл от 0 до 1, после чего все города располагались в порядке от самого высокого балла к самому низкому.

Эксперты рассмотрели 53 населенных пункта, ранжировав их по степени удобства для передвижения без автомобиля.

Чтобы помочь людям найти идеальный город, удобный для прогулок, австралийское агентство Compare the Market изучило восемь индивидуальных факторов.

В некоторых городах автомобил, - единственное средство передвижения. В других - проще ходить пешком, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом.

В исследовании также рассматривалась доступность и стоимость общественного транспорта и велосипедных дорожек.

В итоге первое место занял Мюнхен - благодаря своему центру, в значительной степени ориентированному на пешеходов, очарованию декоративных общественных зданий и обширным паркам.

В целом, Европа показала себя очень хорошо: континент занял 20 мест из 53 проанализированных городов по всему миру.

Чем же так хороши европейские города с точки зрения пешеходной доступности?

Вслед за Мюнхеном в этом списке идет Милан.

Этот город был признан особенно удобным для пеших прогулок: 80 процентов его жителей живут в радиусе одного километра от медицинских и образовательных учреждений.