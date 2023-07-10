10 июля 2023 г. 15:22

88% украинских беженцев в Польше готовы вернуться домой

 
Deutsche Welle
Iš Ukrainos nuo karo pabėgusi mama su savo vaiku pabėgėlių centre
Iš Ukrainos nuo karo pabėgusi mama su savo vaiku pabėgėlių centre
ФОТО: Reuters

17% из них планируют уехать в течение ближайших трех месяцев. Такие данные приводит Агентство ООН по делам беженцев со ссылкой на результаты исследования, проводившегося с апреля по май 2023 года.

8% респондентов еще не определились с этим вопросом, и только у 4% украинцев в Польше нет надежды на возвращение домой, указывают авторы опроса.

Одним из самых важных факторов для возвращения в Украину является безопасность - это условие назвали 93 % опрошенных. Для 79% решение о возвращении зависит от окончания войны. 90% готовы вернуться при отсутствии проблем с базовыми услугами (образование, медицина, трудоустройство, электроэнергия, вода). Для 52% важным фактором станет поддержка в процессе возвращения и в реинтеграции.

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