88% украинских беженцев в Польше готовы вернуться домой

8% респондентов еще не определились с этим вопросом, и только у 4% украинцев в Польше нет надежды на возвращение домой, указывают авторы опроса.

Одним из самых важных факторов для возвращения в Украину является безопасность - это условие назвали 93 % опрошенных. Для 79% решение о возвращении зависит от окончания войны. 90% готовы вернуться при отсутствии проблем с базовыми услугами (образование, медицина, трудоустройство, электроэнергия, вода). Для 52% важным фактором станет поддержка в процессе возвращения и в реинтеграции.