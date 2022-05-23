Судя по заявлениям украинских властей, это одна из самых больших одномоментных потерь Украины за время российского вторжения. В марте от ракетного обстрела по государственной администрации Николаевской области погибли более 50 человек. Кроме того, сообщалось, что в результате удара по телевышке и казармам национальной гвардии около Ровного было более 20 погибших, появлялась также информация о десятках жертв ударов по казармам военных частей в других регионах страны.
После этого украинские военные и эксперты говорили о том, что ВСУ должны отказаться от практики размещения военнослужащих на ночь в казарменных помещениях.
"Сегодня мы закончили работы в Десне. К сожалению, статистика такая: сегодня в Десне под обломками 87 трупов, жертв, убитых — без этих людей уже будет будущее Украины", — сказал Зеленский на экономическом форуме в Давосе, в котором он принимал участие по видеосвязи.
Об ударе по Десне Зеленский сообщил не во время своего выступления, а на сессии вопросов и ответов. Прямо у президента о жертвах не спрашивали, он рассказал о них в ответ на вопрос о том, каким он видит будущее Украины.
Зеленский сказал, что как президент воюющей страны он думает о нынешнем состоянии Украины и том, сколько людей гибнет каждый день. Накануне он сообщил, что война ежедневно уносит жизни 50-100 украинских военнослужащих.
Удар по Десне
Об ударе по Десне сообщил утром 17 мая глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус. "Не доброе утро на Черниговщине — рано утром враг нанес ракетные удары по селу Десна", — написал он.
Тогда российская армия ударила сразу по нескольким населенным пунктам, где расположены украинские военные. Но удар по Десне оказался самым кровавым.
После обстрела власти сообщили, что в Десне есть погибшие и много раненых, а на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. "Война не закончилась, война с Черниговщины не ушла", — сказал тогда Чаус, призывая жителей области быть осторожными.
Сначала спасатели сообщили, что из-за обстрела Десны погибли 8 человек, 11 ранены. Через несколько дней появилась информация об 11 погибших, но с тех пор новых данных о жертвах не поступало. Поэтому заявления Зеленского о 87 погибших в результате обстрела стали неожиданными и шокирующими.
В селе городского типа Десна работает одноименный 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого. Он находится недалеко от административной границы Киевской и Черниговской областей.
Об обстрелах этого населенного пункта сообщалось и в самом начале российского вторжения в Украину.
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