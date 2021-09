70 процентов взрослых жителей ЕС полностью привиты от коронавируса

По данным Европейской комиссии, 70 процентов всех взрослых жителей ЕС прошли полную вакцинацию от COVID-19. Более 258 млн европейцев тем самым получили максимально возможную защиту от коронавируса, сообщило брюссельское ведомство во вторник, 31 августа.

70% of all adults in the EU are now fully vaccinated.

Let's get vaccinated: for your own health and to protect others.

#SafeVaccines pic.twitter.com/qjm2oiu5lV

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) August 31, 2021