08 июля 2023 г. 11:25

500 дней войны. Зеленский опубликовал видео с острова Змеиный

 
bbcrussian.com
V. Zelenskis
V. Zelenskis
ФОТО: Scanpix / Reuters
Президент Украины на 500 дней российского вторжения показал видео с острова Змеиный, который украинским военным удалось освободить в конце июня прошлого года.

Когда было записано видео, на котором Зеленский прибывает на остров на лодке, неизвестно. В начале июля украинский президент посещал Одесскую область.

«500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины, — говорится в комментарии к видео в телеграм-канале Зеленского. — Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны».

Вместе с Зеленским на видео — глава его офиса Андрей Ермак и начальник военной разведки Кирилл Буданов.

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bbcrussian.com
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