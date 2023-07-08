500 дней войны. Зеленский опубликовал видео с острова Змеиный

Когда было записано видео, на котором Зеленский прибывает на остров на лодке, неизвестно. В начале июля украинский президент посещал Одесскую область.

«500 дней полномасштабной войны. Змеиный. Свободный остров свободной Украины, — говорится в комментарии к видео в телеграм-канале Зеленского. — Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны».