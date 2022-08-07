$50 млн за теорию заговора. Суд США оштрафовал конспиролога Алекса Джонса

Родители шестилетнего Джесси Льюиса обвинили Джонса в том, что после его публикаций, называющих массовое убийство в школе Сэнди Хук постановкой, их начали жестоко травить его подписчики.

Присяжные решили, что Джонс должен заплатить штраф в 45,2 миллионов долларов в качестве наказания. Вдобавок к 4,1 миллиону долларов возмещения материальных издержек семье — в частности, трат на личную охрану.

По словам суда, смысл штрафа в том, чтобы отвадить Джонса, чью медиакомпанию эксперты оценивают в более 100 миллионов долларов, от распространения ложной информации в будущем.

"Мы просим вас послать очень простой сигнал: остановите Алекса Джонса, — попросили адвокаты семьи. — Остановите монетизацию дезинформации и лжи. Пожалуйста".

Теория заговора о школе Сэнди Хук



Джонс — влиятельный радиоведущий, видеоблогер и владелец ультраправого сайта Infowars. Он также поклонник российского философа Александра Дугина и частый гость телеканала "Царьград".

После массового убийства в начальной школе Сэнди Хук в 2012 году Джонс стал распространять на своих платформах ложную информацию о том, что трагедия была постановкой, а родители жертв — актерами. За "постановкой", по словам Джонса, стояли власти США, желающие лишить американцев права на оружие.

В школе Сэнди Хук тогда погибли 26 человек: 20 детей начальных классов и шесть сотрудников. Это привело к новым попыткам ужесточить контроль над оружием в США, но в конгрессе не набралось достаточно голосов для поддержки законодательства. 10 лет спустя — после новых массовых расстрелов в школах и других людных местах — законопроект снова на повестке дня.

В суд на Джонса подали Скарлетт Льюис и Нил Хеслин — разведенные родители шестилетнего Джесси Льюиса, убитого в школе. Разбирательство началось 25 июля и продлилось две недели.

Родители мальчика подали иск против Джонса на 150 миллионов долларов за клевету и сознательное нанесение морального вреда.

По словам истцов, последователи конспирологических теорий Джонса годами преследовали их и психологически истязали, что многократно усугубило их страдания от потери сына.

В ответ на иск Джонс не предоставил требовавшихся документов, и результате суд автоматически встал на сторону истцов. В ходе последовавшего разбирательства присяжные решали лишь, сколько именно Джонс должен будет заплатить за ущерб.

Во время суда Джонс пытался дистанцироваться от твоих теорий о Сэнди Хук, заявив, что он "сожалеет, если его действия расстроили истцов". Он признал, что стрельба в школе была "на 100% настоящей".

Выступая перед присяжными на суде, адвокат Джонса назвал сообщения о стрельбе на его сайте Infowars безответственными, но при этом он настаивал, что Джонс лично не несет ответственности за действия своих подписчиков.

Состояние Джонса



Будучи известным конспирологом в интернете, Джонс также владеет медиакомпанией Free Speech Systems.

На последнем дне слушаний в пятницу финансовый эксперт оценил общую стоимость его бренда и компании в 135-270 миллионов долларов. По данным экономиста, в период с 2016 по 2021, благодаря огромному числу подписчиков, Джонс зарабатывал по 50 миллионов в год — несмотря на то, что крупные соцсети пытаются ограничивать его деятельность на своих страницах.

Эксперт Бернард Петингилл также рассказал суду, что Джонс в 2021 году перевел на личный счет 62 миллиона долларов, принадлежащих его компании Free Speech Systems. Экономист считает, что сейчас это личное состояние конспиролога, спрятанное в некоем банке.

Саму компанию Free Speech Systems Джонс неделю назад объявил банкротом.