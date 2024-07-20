43 года в американской тюрьме ни за что. Суд в США исправил историческую несправедливость

Спустя четыре десятилетия дело пересмотрели, и суд пришел к выводу, что Хемме невиновна. В июньском решении говорится , что признание, полученное в психиатрической лечебнице у накаченной транквилизаторами подозреваемой, состояло в основном из односложных ответов на вопросы следователей.

В то же время полиция проигнорировала другие улики, указывающие на возможную причастность одного из ее сотрудников (его уже нет в живых, он умер в 2015 году). Машину этого полицейского видели у дома библиотекарши в день убийства, он пытался заплатить ее кредитной картой, а дома у него нашли серьги убитой.