aA
42 страны требуют от России незамедлительно вывести войска с Запорожской АЭС. В их совместном заявлении говорится, что размещение российских частей на ЗАЭС неприемлемо.
Zaporožės AE
Zaporožės AE
© Reuters / Scanpix

42 страны мира призвали Россию немедленно вывести войска с оккупированной Запорожской АЭС. "Размещение российского военного персонала и воооружений на атомной электростанции недопустимо. Это игнорирование правил и принципов безопасности, которые обязались уважать все члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - говорится в опубликованном совместном заявлении.

Статьи по теме:
Глава МАГАТЭ на Совбезе ООН призвал Россию как можно скорее допустить инспекторов на Запорожскую АЭС
Страны "семерки" призвали Россию вернуть Запорожскую АЭС Украине

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно отозвать свои вооруженные силы и другой неавторизованный персонал с Запорожской атомной электростанции, ее окрестностей и из всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли снова выполнять свои суверенные обязанности внутри международно признанных границ Украины, - подчеркивается в заявлении. - Это также позволит МАГАТЭ своевременно и в безопасных условиях провести проверку [АЭС] в соответствии с обязательствами Украины".

Заявление было сделано от имени США, Великобритании, Норвегии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и десятков других стран, а также Европейского Союза.

Присутствие российских войск на ЗАЭС грозит ядерной катастрофой

Россия оккупировала ЗАЭС в начале марта, после этого на станции продолжил работать украинский персонал. В последние дни электростанция подвергается регулярным обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Как минимум один сотрудник в результате был ранен. Кроме того, есть данные, что ВС РФ заминировали станцию.

5 августа руководитель украинской госкомпании "Энергоатом" Петр Котин в интервью DW признал: "Мы не контролируем в полном объеме ядерную и радиационную безопасность, так, как должны ее контролировать как эксплуатирующая организация". МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против атомной отрасли России из-за ситуации с Запорожской АЭС. "Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - сказал он.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Генсек ООН: Любая атака на АЭС - самоубийство

ООН надеется, что обстрелы Запорожской АЭС...

TOP новостей

Жители Литвы подсчитывают разницу между "биржевой" и "гарантированной" ценой на электроэнергию: кто в выигрыше?

Ряд потребителей электроэнергии, выбравших план...

Грядущий отопительный сезон может быть намного дороже: ударит по кошельку не только вильнюсцев

Хоть пока и радует жара, но говорят, что сани к зиме...

Такого количества продаж новых квартир за последние 10 лет еще не было: это повлияет на цены

Жители перестали покупать новое жилье, отмечают...

"Если не я, то кто?" – 55-летний волонтер из Клайпеды рассказывает о войне, национальном самосознании и горьком разочаровании в россиянах

"Неужель наставишь пушку на свою жену – хохлушку?", или...

Жара в ближайшее время отступать не планирует: возможны шквал и град

В понедельник будет преобладать переменная облачность....