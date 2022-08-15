42 страны мира призвали Россию немедленно вывести войска с оккупированной Запорожской АЭС. "Размещение российского военного персонала и воооружений на атомной электростанции недопустимо. Это игнорирование правил и принципов безопасности, которые обязались уважать все члены Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - говорится в опубликованном совместном заявлении.

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно отозвать свои вооруженные силы и другой неавторизованный персонал с Запорожской атомной электростанции, ее окрестностей и из всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли снова выполнять свои суверенные обязанности внутри международно признанных границ Украины, - подчеркивается в заявлении. - Это также позволит МАГАТЭ своевременно и в безопасных условиях провести проверку [АЭС] в соответствии с обязательствами Украины".

Заявление было сделано от имени США, Великобритании, Норвегии, Австралии, Японии, Новой Зеландии и десятков других стран, а также Европейского Союза.

Присутствие российских войск на ЗАЭС грозит ядерной катастрофой

Россия оккупировала ЗАЭС в начале марта, после этого на станции продолжил работать украинский персонал. В последние дни электростанция подвергается регулярным обстрелам, в которых Россия и Украина обвиняют друг друга. Как минимум один сотрудник в результате был ранен. Кроме того, есть данные, что ВС РФ заминировали станцию.

5 августа руководитель украинской госкомпании "Энергоатом" Петр Котин в интервью DW признал: "Мы не контролируем в полном объеме ядерную и радиационную безопасность, так, как должны ее контролировать как эксплуатирующая организация". МАГАТЭ предупредило о риске ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против атомной отрасли России из-за ситуации с Запорожской АЭС. "Это вопрос сугубо безопасности. Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии", - сказал он.