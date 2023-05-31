Представитель МИД Германии назвал это решение ответной мерой. Российские власти недавно сократили численность сотрудников германских учреждений в стране до 350, из-за чего более ста дипломатов, сотрудников дипмиссий и культурных учреждений вынуждены были покинуть Россию.

Процесс закрытия консульств, по его словам, должен завершиться до 31 декабря 2023 года. Российские генеральные консульства сейчас работают в Бонне, Мюнхене, Лейпциге, Гамбурге и Франкфурте-на-Майне. Какие именно четыре консульства будут закрыты, пока не сообщается. Одно из них продолжит работу, также как и посольство России в Берлине.

В Росссии, в свою очередь, будут закрыты три германских консульства - в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске, - сказал Бургер.

27 мая МИД Германии подтвердил сообщения прессы о том, что многие германские дипломаты и сотрудники культурных ведомств покидают Россию, назвав решение российских властей односторонним и неоправданным. В заявлении МИД Германии подчёркивалось, что власти страны оценят ситуацию и предпримут необходимые шаги, чтобы "сбалансировать" российское дипломатическое присутствие в стране.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление германского внешнеполитического ведомства "очередной ложью", сказав агентству DPA, что Россия реагирует на шаги германской стороны, в частности на высылку нескольких десятков российских дипломатов в апреле. Ранее, впрочем, Россия уже отвечала на это решение, выслав более 20 германских дипломатов.