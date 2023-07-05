3 июля стал самым жарким днем на планете в истории наблюдений

Как объявили ученые из американского правительственного учреждения «Национальные центры прогнозирования окружающей среды», 3 июля среднемировая температура достигла 17,01 градуса по Цельсию. Прежний рекорд, зафиксированный в августе 2016 года, составлял 16,92 градуса.

Ученые полагают, что установлению новых температурных рекордов сейчас способствует сочетание общего изменения климата из-за выбросов парниковых газов и начала природного явления Эль-Ниньо.

В этом году уже был рекордный весенний зной в Испании и многих азиатских странах, затем — аномальное повышение температуры воды в разных частях мирового океана, например, в Северном море. В июне рекордная жара накрыла северо-восток Китая: в Пекине впервые за 60 лет зарегистрировали плюс 41.