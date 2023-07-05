3 июля стал самым жарким днем на планете в истории наблюдений

Как объявили ученые из американского правительственного учреждения «Национальные центры прогнозирования окружающей среды», 3 июля среднемировая температура достигла 17,01 градуса по Цельсию. Прежний рекорд, зафиксированный в августе 2016 года, составлял 16,92 градуса.
Ученые полагают, что установлению новых температурных рекордов сейчас способствует сочетание общего изменения климата из-за выбросов парниковых газов и начала природного явления Эль-Ниньо.
В этом году уже был рекордный весенний зной в Испании и многих азиатских странах, затем — аномальное повышение температуры воды в разных частях мирового океана, например, в Северном море. В июне рекордная жара накрыла северо-восток Китая: в Пекине впервые за 60 лет зарегистрировали плюс 41.
Как сообщает агентство Reuters, в Антарктике, на украинской станции «Академик Вернадский» в июле зарегистрировали новый рекорд — плюс 8,7 градуса по Цельсию. В Антарктиде сейчас зима. Правда, украинская станция находится довольно далеко от Южного полюса, на полуострове, выдающемся далеко в океан в сторону Южной Америки.
Ученые уточняют, что, строго говоря, 3 июля стал самым жарким днем с 1979 года, когда начался спутниковый мониторинг погоды. Но они уверены, что это — рекорд и за всю историю регулярных научных наблюдений, которые ведутся с конца XIX века.