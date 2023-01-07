29 человек погибли в перестрелке при аресте сына наркобарона Эль Чапо в Мексике

По словам министра обороны Мексики Луиса Кресенсио Сандоваля, в операции по задержанию Овидио Гусмана-Лопеса погибли 10 военных и 19 предполагаемых членов наркокартелей. Еще 21 человека задержали. Случайных жертв не было, добавил Сандоваль.
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что у правительства страны нет планов немедленно экстрадировать сына Эль Чапо в США. Он сказал, что это решение примут мексиканские судьи, и добавил, что в поимке Гусмана-Лопеса не участвовали американские военные.
Как заявил министр обороны Мексики генерал Луис Кресенсио Сандоваль, перед арестом Овидио Гусмана-Лопеса за ним полгода вели скрытное наблюдение.
По словам министра обороны Мексики, Гусману-Лопесу предъявлено обвинение в том, что он возглавлял отделение наркокартеля Синалоа, основанного его отцом. Это одна из крупнейших в мире подпольных организаций, занимающихся производством, контрабандой и торговлей наркотиками.
Сандоваль также уточнил, что операция по поимке наркобарона проводилась при поддержке властей США, и сейчас преступник содержится в надежном месте в столице страны Мехико.
После того, как стало известно об аресте наркобарона, в городе вспыхнули беспорядки, началась стрельба, загорелись машины на улицах. В соцсетях распространяются видео горящих автобусов, перегородивших дороги.
Мексиканская авиакомпания Aeromexico сообщила, что в четверг утром в результате стрельбы несколько пуль попало в фюзеляж ее самолета, который готовился совершить рейс из Кульякана в Мехико. В компании утверждают, что никто из пассажиров и персонала не пострадал, однако на видео, распространенном в соцсетях, сидевшие в самолете люди вжимаются в сидения и ложатся на пол.
После этого аэропорт был закрыт, а местные власти распространили в соцсетях уведомление о том, что учебная и административная деятельность в Кульякане временно приостановлена.
Ранее мэр Кульякана Хуан де Диос Гамес подтвердил в "Твиттере", что военные с рассвета проводят спецоперацию, и многие районы города оцеплены. Он попросил жителей не покидать свои дома.
Арест наркобарона и беспорядки в Кульякане произошли накануне визита в Мексику президента США Джо Байдена, который примет участие в саммите лидеров стран Северной Америки, открывающемся в Мехико на будущей неделе.
В 2019 году мексиканские власти уже арестовывали Гусмана-Лопеса, но вынуждены были отпустить его, чтобы не провоцировать его сторонников на насилие.
В Госдепартаменте США полагают, что Овидио и его брат Хоакин владеют по меньшей мере 11 лабораториями по производству метамфетамина в штате Синалоа, которые производят от 1300 до 2200 кг наркотиков в месяц.
Вашингтон также утверждает, что Гусман-Лопес отдавал приказы об убийстве информаторов, не угодивших ему контрабандистов и даже популярного мексиканского певца, который отказался петь на его свадьбе.
В декабре США предложили награду в 5 млн долларов за информацию, которая привела бы к аресту или приговору Овидио и трем его братьям, которые, как считается, продолжают руководить преступной группировкой после того, как их отец Эль Чапо оказался за решеткой.
Сам Коротышка отбывает пожизненное заключение в США. В 2019 году его признали виновным в контрабанде наркотиков и отмывании денег.
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