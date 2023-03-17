Среди участников конференции: Гарри Каспаров — политик, глава Совета "Фонда защиты прав человека", сооснователь Форума свободной России; Геннадий Гудков — политик, депутат Государственной думы в 2001 — 2012 годах. Иван Тютрин — политик, сооснователь Форума свободной России; Евгений Чичваркин — предприниматель; Альфред Кох — публицист, заместитель председателя Правительства РФ (1997 год) и другие. Латвию будет представлять депутат Европарламента Ивар Иябс (Latvijas attīstībai).

"4-я Антивоенная конференция в этот раз пройдет в Риге как в одном из важных политических центров Европы, в Латвии как в стране с твердой позицией по поддержке Украины. Эта конференция важна для объединения усилий всех здоровых сил, которые желают избавить Европу от путинского фашизма и угрозы агрессии. Раз и навсегда. Окончательно", — говорит Гарри Каспаров.

"Сейчас не время для расплывчатости политической позиции. 24 февраля 2022 года все кардинально изменилось, в том числе и в российской оппозиции. Нас, Форум свободной России, считали радикалами, но эта война доказала нашу историческую правоту в оценках развития путинской диктатуры. Позиция ФСР стала сегодня основным оппозиционным дискурсом. Она звучит просто: "Победу — Украине! Свободу — России!". Именно под этим лозунгом мы 25 феврали провели митинг протеста у посольства РФ в Риге", — отметил Иван Тютрин.

24 марта 4-я Антивоенная конференция начнется в закрытом режиме в Латвийской национальной библиотеке. Первый день будет посвящен работе в закрытых группах и выработке концепций и решений. А 25 марта состоятся панельные дискуссии. Темы дискуссий разнообразны: