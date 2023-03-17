В конференции примут участие свыше 150 политиков и общественных деятелей из 26 стран мира. Участники конференции обсудят помощь политическим эмигрантам и украинским беженцам и опыт антивоенных инициатив. Так же, участники считают важным выработать реалистичные сценарии восстановления свободы и демократии в России после ее поражения в войне.
Среди участников конференции: Гарри Каспаров — политик, глава Совета "Фонда защиты прав человека", сооснователь Форума свободной России; Геннадий Гудков — политик, депутат Государственной думы в 2001 — 2012 годах. Иван Тютрин — политик, сооснователь Форума свободной России; Евгений Чичваркин — предприниматель; Альфред Кох — публицист, заместитель председателя Правительства РФ (1997 год) и другие. Латвию будет представлять депутат Европарламента Ивар Иябс (Latvijas attīstībai).
"4-я Антивоенная конференция в этот раз пройдет в Риге как в одном из важных политических центров Европы, в Латвии как в стране с твердой позицией по поддержке Украины. Эта конференция важна для объединения усилий всех здоровых сил, которые желают избавить Европу от путинского фашизма и угрозы агрессии. Раз и навсегда. Окончательно", — говорит Гарри Каспаров.
"Сейчас не время для расплывчатости политической позиции. 24 февраля 2022 года все кардинально изменилось, в том числе и в российской оппозиции. Нас, Форум свободной России, считали радикалами, но эта война доказала нашу историческую правоту в оценках развития путинской диктатуры. Позиция ФСР стала сегодня основным оппозиционным дискурсом. Она звучит просто: "Победу — Украине! Свободу — России!". Именно под этим лозунгом мы 25 феврали провели митинг протеста у посольства РФ в Риге", — отметил Иван Тютрин.
24 марта 4-я Антивоенная конференция начнется в закрытом режиме в Латвийской национальной библиотеке. Первый день будет посвящен работе в закрытых группах и выработке концепций и решений. А 25 марта состоятся панельные дискуссии. Темы дискуссий разнообразны:
- Z — идеология как основа агрессии. Кто и как занимается ее внедрением.
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- Российская агрессия и глобальный мир в 2023-м году
- Трибунал и правосудие переходного периода. Новые шаги в 2023 году
- Политика Кремля по обходу санкций. Как укрепить глобальный демократический альянс?
- Крах российской агрессии и победа Украины. Последствия для внутренней и внешней политики России"
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