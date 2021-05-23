В субботу сильнейший ветер, град и ледяной дождь обрушились на участников забега на 100 км в Каменном лесу Желтой реки, популярном среди туристов горном районе в провинции Ганьсу.
Забег, в котором принимали участие 172 человека, начался при хорошей погоде. Однако через некоторое время погодные условия резко ухудшились, температура снизилась до нуля, подул сильный ветер и начался ледяной дождь.
По сообщению китайского агентства Синьхуа, забег был остановлен, когда некоторые из 172 бегунов пропали без вести.
Тела нашли в воскресенье поисково-спасательные отряды.
Ночью температура воздуха в горах резко упала, что затруднило поиски. По сообщениям Синьхуа, в них участвовало более 1200 спасателей.
Официальные лица сообщили, что все участники забега найдены, 151 бегун находится в безопасности, однако восемь из них получили травмы. У некоторых отмечены симптомы переохлаждения.
Чжан Сючэнь, мэр города Байинь, сказал, что для расследования инцидента была создана специальная группа.
Каменный лес Желтой реки — известное в Китае туристическое место, скалистый район площадью 50 кв. км, знаменитый своим рельефом, напоминающим каменные колонны.
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