165 жителей бельгийской деревни выиграли джекпот лотереи EuroMillions. Каждый из них получит около 868 тысяч евро

В общей сложности лотерейные билеты в этот раз купили более 27 млн. европейцев.

Официальная представительница Бельгийской национальной лотереи Джок Вермоер рассказала, что жители страны часто играют группами, но никогда еще синдикат победителей не был настолько многочисленным.

Все участники синдиката живут в небольшой деревне Ольмен неподалеку от Антверпена (ее население составляет около 3,7 тыс. человек). Каждый из них заплатил за лотерейные билеты, приобретенные в местной лавке, одинаковую сумму, то есть приз будет разделен на всех поровну.

Вермоер, которая в среду присутствовала в той самой лавке, когда некоторым участникам синдиката сообщили об их удаче, описала царившую там атмосферу как сочетание спокойствия и эйфории. Она описала победу как "самый лучший подарок к Рождеству".

Владелец лавки, который организовывал подобные синдикаты для игры в лотерею в течение нескольких лет, рассказал бельгийскому радио, что ему пришлось повторять сообщение о выигрыше пять-шесть раз, прежде чем некоторые победители ему поверили.

Имена участников синдиката не оглашаются.

Хотя последний джекпот EuroMillions составил довольно внушительную сумму, он не самый большой в истории. В июле один из жителей Великобритании выиграл в эту лотерею 195 млн фунтов, а за несколько месяцев до этого британская семейная пара получила приз 184 млн фунтов.

В лотерее EuroMillions участвуют жители девяти европейских стран, в том числе Бельгии, Франции, Великобритании, Испании, Португалии, Ирландии, Австрии Швейцарии и Люксембурга.