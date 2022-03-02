"Подобно тому как нацистская Германия напала на Польшу в 1939 году (используя похожие трюки и фальшивые провокации) и на Советский Союз в 1941 году, правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию — ничто другое как войну — против соседнего государства, Украины. Тут мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии.
Все вместе мы осуждаем эти военные действия и отрицание президентом Путиным самой легитимности существования Украины.
Сотни украинских военных, российских военных и украинских мирных граждан, включая детей, уже погибли. Это так грустно и так ненужно. Мы объединились вокруг этого обращения, чтобы призвать российское правительство прекратить вторжение в Украину и вывести свои войска из Украины."
Полный текст письма - ЗДЕСЬ.
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