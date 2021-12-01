15-летний подросток открыл стрельбу в школе Мичигана, есть жертвы

По данным правоохранительных органов, нападавший произвел от 15 до 20 выстрелов. Погибшим было от 14 до 17 лет. Некоторые пострадавшие в критическом состоянии, среди них - 14-летний школьник, находящийся сейчас на искусственной вентиляции легких.
Полиция задержала злоумышленника через пять минут после поступившего звонка. Он сдался без сопротивления. Как выяснилось позже, оружие было куплено его отцом за несколько дней до трагедии. Незадолго до нападения подросток опубликовал фотографии с пистолетом в социальных сетях. Мотивы преступления пока не известны.
Байден выразил соболезнования семьям погибших
О случившемся проинформировали президента США Джо Байдена, который выразил соболезнования родственникам погибших. "Пока мы выясняем подробности произошедшего, я всем сердцем соболезную семьям, которые переживают невообразимое горе потери своих любимых", - сказал он.
В связи с атакой власти округа закроют все находящиеся там школы до следующей недели.
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