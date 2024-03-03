13-я пенсия и не в 65, а в 66 лет: швейцарцы голосуют на референдуме по пенсионной реформе

Звучит неплохо, но это, очевидно, приведет к увеличению социальных отчислений в трудоспособном возрасте и даже может увеличить НДС, что, безусловно, ударит по доходам среднего класса. Кроме того, 13-я выплата будет рассчитываться на основе только одной из трех частей, составляющих швейцарскую пенсионную систему. И эта часть является самой базовой, обеспечивающей лишь прожиточный минимум. Так что вопрос, по сути, заключается в том, стоит ли эта минимальная добавка еще одного вычета из зарплаты.