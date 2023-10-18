12-й день войны Израиля с ХАМАС: главное к утру среды

 
bbcrussian.com
Joe Bidenas
Joe Bidenas
ФОТО: AFP / Scanpix

Иордания после взрыва в больнице Аль-Ахли отменила саммит президента США Джо Байдена с президентом Египта, главой Палестинской автономии и королем Иордании. Что еще произошло?

Джо Байден летит в Израиль, его самолет должен приземлиться в десять утра по местному времени. Байден проведет переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и членами правительства.

Израильская армия опубликовала видео и схему, которые, как считают израильские военные, доказывают, что в больницу попала неисправная ракета, запущенная группировкой «Исламский джихад».

По поводу взрыва в больнице Аль-Ихла высказались лидеры многих стран и международных организаций. Арабские лидеры, как правило, вслед за ХАМАС обвиняют в ударе по больнице Израиль; западные политики и руководители международных организаций пока не возлагают вину ни на ту, ни на другую сторону.

Во многих странах Ближнего Востока и Северной Африки прошли и кое-где продолжаются большие пропалестинские манифестации, поводом к которым стал взрыв в больнице Аль-Ихла и гибель сотен, как говорят палестинские власти, мирных граждан.

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