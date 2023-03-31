11 машин под обломками, жертв нет. Обрушение дома в центре Риги: что известно к утру пятницы?

Борун заявил, что спасатели работали на месте происшествия до 1:30. Под завалами ни людей, ни животных не обнаружено. 17 строителей к моменту обрушения покинули стройплощадку.

Поскольку место происшествия расположено в оживленном месте, рядом с Железнодорожным вокзалом и транспортным узлом, спасатели организовывали минуты тишины, перекрывая движение, чтобы убедиться, что под завалами нет людей. Из соседних зданий спасатели эвакуировали 12 человек.

Как развивались события?

VUGD получила вызов на улицу Сатеклес, где обрушилось пятиэтажное нежилое здание, в 14.15. На месте происшествия был развернут оперативный штаб. В работе принимали участие 34 спасателя, сотрудники Latvijas gāze, муниципальной и государственной полиции, руководитель строительных работ. Были задействованы шесть автоцистерн, спасательная машина и автолестница.

Из соседних домов на ул. Бирзниека-Упиша 4 и ул. Бирзниека-Упиша 6 были эвакуированы жильцы. Сразу после происшествия улица Дзирнаву закрыта для движения транспорта. Эксплуатация части здания на ул. Бирзниека-Упиша 6 запрещена — около входа в дом упали обломки.

Зафиксирован момент обрушения здания

Вечером в четверг в различных группах WhatsApp начало распространяться видео, снятое у стройплощадки в момент обрушения здания по улице Сатеклес, 1с.

Видеозапись начата незадолго до обрушения здания, но на заднем плане слышны различные шумы, связанные со строительством. Само здание рушится за считанные секунды, оставляя после себя огромное облако пыли.

Кто заплатит за поврежденные машины?

Глава Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашин заявил в программе ЛТВ "Утренняя панорама", что владельцы поврежденных автомобилей, у которых была страховка КАСКО, определенно имеют надежду на получение страхового возмещения. Если же КАСКО не было, автовладельцы смогут предъявить претензию к потенциальному виновному в происшествии, пишет Rus.lsm.lv.

"Кто-то должен взять на себя ответственность за это, потому что очевидно есть правонарушение. Дискуссии о наличии виноватых, нет. Виновные будут", — сказал Абашин.

Какие строительные работы шли на месте ЧП?

На месте рухнувшего здания Linstow Baltic возводит бизнес-центр. Генеральным подрядчиком является предприятие Bukoteks. В этой компании агентству LЕТА пока никак не прокомментировали происшествие.

Представители Linstow Baltic сообщили агентству LЕТА, что инцидент произошел на территории огороженной строительной площадки. Строительная площадка была передана генеральному подрядчику Bukoteks в феврале 2023 года на основании подписанного договора подряда. Linstow Baltic запросила подробное объяснение обстоятельств и причин инцидента у генерального подрядчика строительных работ.

Linstow Baltic будет сотрудничать с властями для выяснения и расследования причин инцидента в кратчайшие сроки, а также приносит извинения за неудобства и беспокойство, причиненные местным жителям и прохожим, и примет все необходимые меры для обеспечения безопасности строительной площадки на улице Сатеклеc и ее окрестностей.

В Linstow Baltic добавили, что в ходе реализации проекта фасад конкретного обрушившегося здания планировалось сохранить, интегрировав его в новую застройку.

Офисный комплекс будет расположен в квартале между улицами Элизабетес, Эрнеста Бирзниека-Упиша, Дзирнаву и Сатеклес.

Основное здание комплекса будет семиэтажным и уже известно, что его якорным арендатором станет SEB banka. В настоящее время главный офис SEB banka в Латвии находится в Валдлаучи, на улице Мейстару.