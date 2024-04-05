11 депутатов АдГ судимы по насильственным преступлениям

В январе 2024 года издание Correctiv опубликовало расследование под названием "Тайный план против Германии". В нем говорилось, что четыре члена партии АдГ, а также два представителя объединения "Союз ценностей" (Werteunion), считавшегося тогда консервативном крылом ХДС, а позже зарегистрированного как самостоятельная партия, в ноябре 2023 года провели "тайную встречу" в отеле Adlon в Потсдаме с предпринимателями, юристами, врачами и людьми, разделяющими праворадикальные взгляды.

В "прологе" к этому расследованию говорилось следующее: "То, что происходит в тот день в поместье Adlon, похоже на камерную пьесу, но это - реальность. Она показывает, что может произойти, когда смешиваются ультраправые идеологи, представители АдГ и состоятельные сторонники правой сцены. Их главная цель: чтобы была возможность высылать людей из Германии на основании расистских критериев - независимо от того, есть у них немецкий паспорт или нет".