100 рублей за доллар. Почему дешевеет российская валюта и что с этим делают власти?

В своей колонке чиновник пишет, что у ЦБ есть все инструменты, чтобы нормализовать ситуацию. "В интересах российской экономики — сильный рубль", — уверяет чиновник.

Российские чиновники уже начинают искать виноватых в сложившейся ситуации. "Основной источник ослабления рубля и ускорения инфляции — мягкая денежно-кредитная политика", — написал помощник президента Максим Орешкин в своей колонке, опубликованной на сайте госагентства ТАСС. Орешкина еще до войны СМИ называли фаворитом президента Владимира Путина . Сейчас он является одним из близких к нему экономистов.

Только с начала августа доллар и евро укрепились примерно на 10% к рублю. Но это долгосрочный тренд, и рубль по сути дешевеет с начала года: по сравнению с началом января доллар укрепился более чем на 40%, а евро — на примерно 45%. Агентство Блумберг называет рубль худшей валютой среди развивающихся стран.

Рубль падает уже несколько месяцев подряд. В понедельник же он обновил очередную "психологическую отметку": днем доллар стоил дороже 101 руб., а евро — дороже 111 руб.

Одной из причин этого стали активные бюджетные расходы — они, по мнению Орешкина, рисков для макроэкономической стабильности не несут. В ЦБ же уже начали говорить о рисках перегрева экономики — как раз из-за бюджетных расходов.

Сейчас ситуация иная — экономика действительно растет. Орешкин в колонке ТАСС рисует крайне позитивную картину: "Главное изменение последнего года — увеличение инвестиций предприятий в создание новых технологических решений, научных заделов и обучение кадров. Эти тренды активно поддерживаются правительством и региональными властями".

Еще в начале года, когда экономический рост был достаточно шатким, власти, как писало агентство Bloomberg , оказывали давление на ЦБ с обратным посылом: они ждали, по данным журналистов, более оптимистичных прогнозов и более мягкой денежной политики.

Все это вместе — ограниченное предложение валюты, дешевые кредиты, большие расходы бюджета и низкий спрос на рубли — и формирует очень мягкие условия в экономике, из-за которых рубль и падает.

И если рублей в экономике много, то валюты мало. Ее основной источник сейчас — это поступления от экспорта нефти и газа, которые серьезно упали.

Еще один фактор — это экспортеры, которым разрешили удерживать свою выручку на зарубежных счетах. Аналитики указывают на то, что в рубли они эти деньги переводить не спешат.

Рубль еще и не слишком востребован. На покрытие расходов на импорт нужна валюта. Многие компании и население все еще предпочитают хранить деньги также в валюте — таким образом они защищают накопления не только от колебаний рубля, но и от политических рисков. Аналитики частично связывали ослабление рубля в начале июля с последствиями мятежа Евгения Пригожина.

Да и экономисты говорят, что одной из причин падения рубля стала мягкость не только денежной, но и бюджетной политики — по сути, в экономике действительно слишком много рублей. Экономист Дмитрий Полевой добавляет, например, что и многие кредиты под низкие ставки выданы как раз из бюджета.

Пытается ли ЦБ помочь рублю?

На прошлой неделе Центральный банк сделал попытку поддержать рубль: регулятор заморозил до конца года покупку валюты по бюджетному правилу.

До этого ЦБ проводил на рынке два параллельных вида операций: он покупал или продавал валюту для Министерства финансов в рамках бюджетного правила, а также в рамках инвестиций Фонда национального благосостояния.

Второй тип покупок появился в середине июля — как раз в очередной период быстрого падения рубля. В день ЦБ по этому типу операций продает валюты на 2,3 млрд рублей. И это как раз небольшой фактор поддержки рубля.

А вот с первым типом операций есть проблема. Бюджетное правило до войны было важным механизмом. Оно выполняло по сути две роли. Во-первых, помогало пополнять резервы. Во-вторых, по сути отвязывало рубль от цен на нефть: если они падали, то рубль не падал следом, и наоборот. В войну сначала бюджетное правило заморозили, а затем оно стало работать иначе.