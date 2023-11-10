100-летний юбилей Хатико

Он был очень привязан к своему хозяину профессору университета Хидесабуро Уэно и ежедневно провожал и встречал его с работы. В 1925 году профессор умер из-за инсульта и домой не вернулся, но Хатико в течение 9 лет вплоть до своей смерти ежедневно приходил на станцию Сибуя, рассчитывая на возвращение хозяина.