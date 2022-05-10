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Сводки сторон на 10 мая – семьдесят шестой день войны.
10 мая: военные сводки Генштаба Украины и Минобороны России
© Reuters / Scanpix

Сводка Генштаба Украины на 10 мая:

Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

Россия дополнительно переместила на территорию Украины до 500 мобилизованных лиц из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

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На Слобожанском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили.

На Изюмском направлении противник продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.

На Донецком направлении российские власти осуществляли попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области, но безуспешно.

Сводка минобороны России на 10 мая:

В районе острова Змеиный средствами ПВО сегодня днем сбит еще один украинский беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2".

Киевский режим за трое суток потерял у острова Змеиный 30 военных беспилотников, из них девять — ударных "Байрактар-ТБ2".

На острове Змеиный остаются тела 27 боевиков украинских спецподразделений.
В районе острова Змеиный были уничтожены три украинских десантно-штурмовых катера "Кентавр" с морским десантом на борту.

Авиация России за день поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и еще более 70 объектов.

Средства ПВО сбили в Днепропетровской области украинский штурмовик Су-25, в Херсонской области — вертолет Ми-8.

Ракетные войска и артиллерия поразили 223 района сосредоточения живой силы и техники, уничтожены более 100 украинских боевиков.

В условиях военного времени невозможно оперативно подтвердить или опровергнуть сведения, предоставляемые воюющими сторонами.

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