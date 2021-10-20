"Мы объявляем миру, что Каддафи пал от рук революции. Тирании и диктатуре в Ливии пришел конец", — такими словами 20 октября 2011 года высокопоставленный представитель Переходного национального совета (ПНС) Абдель Хафиз Гога сообщил о кончине беглого ливийского правителя Муамара Каддафи.

Ранее, в феврале 2011 года, вдохновленные примером соседнего Туниса, ливийцы восстали против режима диктатора, который бессменно находился в стране у власти со времени военного переворота в 1969 году. В марте 2011 года ООН одобрила военную операцию международных сил в Ливии, целью которой должна была стать, в первую очередь, защита мирного населения. Борьба войск НАТО с силами, верными Каддафи, тогда существенно ослабила позиции диктатора.

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Пустившись в бега, Каддафи скрылся в городе Сирт, расположенном на севере Ливии, в 450 километрах от столицы страны Триполи. Оказавшись окруженным повстанцами, диктатор попытался скрыться через канализационную трубу, однако был взят в плен и немедленно и жестоко казнен.

Причины свержения Каддафи



Как пояснила в беседе с DW эксперт по Ливии Института ближневосточных исследований в Гамбурге Хагер Али (Hager Ali), основные причины недовольства широких слоев населения Ливии политикой Каддафи имели в первую очередь социальный и экономический характер. Прежде всего, речь идет о высоких ценах на продукты питания, а также запредельном уровне безработицы среди молодежи.

Другие требования ливийцев были связаны с желанием демократизации и расследованием происходивших при Каддафи грубых нарушений прав человека, в частности, во время резни в тюрьме Абу-Салим в 1996 году в Триполи, в результате которой, по разным оценкам, погибли от 1200 до 1700 человек. "Это преступление является знаковым для всего периода правления Каддафи", — подчеркивает Али.

Надежды на новое начало после свержения тирана были велики. Однако уже тогда Пан Ги Мун, занимавший в то время пост генсека ООН, предупреждал: "Путь, открывшийся перед Ливией и ее населением, будет тернист и полон вызовов". По словам Пан Ги Муна, "ливийцы смогут воплотить то, что обещает им будущее, только проявив национальное единство и способность к примирению".

Гражданская война в Ливии



Однако надежды на примирение оказались тщетными: в 2014 году в стране началась гражданская война. По словам Хагер Али, ее причины были во многом связаны с аппаратом власти, который создал Каддафи. Ведь ливийский диктатор очень боялся путча и поэтому старался привязать к себе высокопоставленных военных, а также назначал их и членов своей семьи на ключевые должности.

"Для своей защиты он использовал иностранных наемников и старался держать ливийских военных с менее высоким званием подальше от рычагов власти", — продолжает эксперт. В этих условиях началось соперничество между отдельными группами, которое сохранилось и после смерти Каддафи.

Между тем союзы, сформировавшиеся на основе общего желания свергнуть диктатора, впоследствии распались. Даже проведение нескольких выборов не помогло разрешить противоречия между разными группами населения в Ливии. "Это объясняется тем, что в стране не было жизнеспособного гражданского общества, которое могло бы организовать политический диалог", — считает Хагер Али.

Несостоявшееся государство



В результате Ливию постигла судьба несостоявшегося государства, а именно: власть государства там распалась. Вскоре в стране возникло два правительства: одно в Триполи, а другое — на восточной границе, в городе Тобрук.

Тем временем, пытаясь защитить или продвинуть собственные интересы, в гражданскую войну в Ливии вмешивалось все больше зарубежных стран — в том числе Россия, Турция, Египет и ОАЭ.

Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попытался посредством союза с тогдашним главой Правительства национального согласия Фаизом Сараджем закрепить за Турцией право на разработку месторождений газа у ливийского побережья в Средиземном море. Со своей стороны Россия, Египет и ОАЭ поддержали временное правительство в Тобруке, связанное с главнокомандующим "Ливийской национальной армии", фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Благодаря этому союзу Каир рассчитывал сдержать исламистские группировки, такие как "Братья-мусульмане", и не допустить усиления их влияния в Египте.

Почему Россия поддерживает Хафтара



В то же время Россия видела в лице Хафтара потенциального союзника для защиты своих интересов в регионе. Ведь в обмен на военную помощь он пообещал предоставить Москве доступ к энергетическому рынку страны, а также выход к нефтяным портам Тобруку и Дерне.

Что касается ЕС, то он заинтересован в первую очередь в том, чтобы Ливия не превратилась в перевалочный пункт для неконтролируемых потоков беженцев. Как заявил в феврале 2020 года министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas), именно поэтому к переговорам о мирном урегулировании в Ливии необходимо подключать соседние с ней страны.

Инициатив, касающихся мирного разрешения ливийского конфликта, связанного с массовым нарушением прав человека, было много. Несколько спецпосланников ООН пытались добиться того, чтобы враждующие стороны сели за стол переговоров. В итоге это удалось, в том числе, благодаря двум конференциям по Ливии в Берлине, организованным в 2020 и 2021 году германским МИДом.

В феврале 2021 года стороны согласились признать Абделя Хамида Дбейбу временным премьером. Под его эгидой в декабре 2021 года в Ливии должны были пройти президентские и парламентские выборы, однако осенью того же года дату голосований отложили на месяц.

Нерешенные проблемы Ливии



Как подчеркивает эксперт по Ливии Хагер Али, в стране сегодня существует масса нерешенных проблем. Одна из важнейших — неясность в плане того, кто контролирует вооруженные силы. С другой стороны, в Ливии действуют несколько вооруженных групп, которые могут отказаться признавать результаты выборов, говорит Али. "В таких условиях передача власти является очень рискованным процессом", — добавляет она.

В подобной ситуации демократия, политическая стабильность и независимость от внешних сил и спустя десять лет после смерти Муамара Каддафи остаются для Ливии скорее мечтой, а не почти достигнутой целью.