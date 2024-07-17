10 лет назад российский "Бук" сбил "Боинг" MH17. Чего мы до сих пор не знаем об этой трагедии?

17 июля 2014 года в небе над Донбассом, где шли боевые действия между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинской армией, ракета попала в „Боинг“, следовавший рейсом MH17. Никто из 298 человек на борту не выжил. Хотя прошло уже десять лет, мы все еще не знаем многих деталей произошедшего — они известны лишь узкому кругу лиц, которые, возможно, не заговорят никогда. Но ответ на главный вопрос, которым продолжает манипулировать российская пропаганда, — кто сбил самолет — давно известен. Это установил суд в Гааге. А один из виновных даже находится за решеткой, правда, по совсем другой причине.