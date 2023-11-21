10 дней в ловушке: в Индии установили первый визуальный контакт с рабочими, застрявшими в тоннеле

Власти опубликовали видеозапись, после того как в туннель направили через трубопровод камеру.
Ранее спасатели проложили этот трубопровод, чтобы доставить людям готовую пищу. По словам властей, рабочие в безопасности: им доступны свет, кислород, сухие продукты, вода и медикаменты.
В то же время ведут подготовку к вертикальному бурению через 60-метровую кучу обломков, чтобы протолкнуть туда трубу достаточно большую, через которую рабочие смогут вылезти наружу.
41 мужчина застрял в туннеле длиной 4,5 км в штате Уттаракханд, когда тот обрушился рано утром 12 ноября. Власти не сообщили, что стало причиной обвала, но регион подвержен оползням, землетрясениям и наводнениям.