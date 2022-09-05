aA
По меньшей мере 10 человек погибли и еще 15 получили ножевые ранения в результате сразу нескольких нападений в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщила полиция. Нападавшие скрылись, по всей провинции ведется их поиск.
10 человек погибли, 15 ранены в результате нападений с ножом в Канаде
© Zuma Press / Scanpix

Жертвы нападавших были обнаружены в 13 разных местах, в том числе в общине канадских индейцев кри Джеймс Смит и деревне Уэлдон.

Полиция назвала имена подозреваемых в нападениях — это Дэмиен Сандерсон, 31 год, и Майлз Сандерсон, 30 лет. Неизвестно, являются ли они родственниками. По заявлению полиции, они вооружены и опасны и по-прежнему находятся в бегах.

В последний раз их видели в столице провинции Реджайне, примерно в 280 км к югу от Уэлдона, в воскресенье днем.

В резервации Джеймс Смит объявлено чрезвычайное положение — эта мера, по заявлению властей, является ответом на "многочисленные убийства и нападения" на членов общины коренных народов Канады в воскресенье.

Для оказания помощи пострадавшим открыты два центра экстренной помощи.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападения "ужасающими и душераздирающими".

"Я думаю о тех, кто потерял любимого человека, и о тех, кто получил ранения", — написал он в "Твиттере".


Марко Мендичино, министр общественной безопасности Канады, ранее призвал жителей Саскачевана "оставаться в укрытиях", так как по всей обширной территории провинции ищут нападавших.

"Просьба ко всем жителям Саскачевана, особенно тем, кто находится в непосредственной близости от района проживания коренного народа кри Джеймс Смит, оставаться в укрытии", — написал он в "Твиттере".


"Подозреваемые могут находиться в черном Nissan Rogue", — заявила Королевская канадская конная полиция (RCMP) Саскачевана, предупредив всех, кто увидит подозреваемых или этот автомобиль, держаться подальше и звонить в полицию.

Местная полиция призывает подозреваемых сдаться властям.

"Если Дэмиен и Майлз слушают или получают эту информацию, я прошу их сдаться полиции", — призвала помощник комиссара Ронда Блэкмор.

Премьер Саскачевана Скотт Мо назвал нападения "бессмысленным насилием".


"Весь Саскачеван скорбит вместе с жертвами и их семьями", — написал он в "Твиттере".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle

TOP новостей

100 eurų kupiūra Pinigai

Депутатам в Литве планируют повысить зарплаты, жители это предложение не поддерживают

Министерство внутренних дел Литвы готовит реформу...

По числу жителей Вильнюс стал крупнейшим городом в странах Балтии

По числу жителей Вильнюс обошел Ригу ( Латвия ). Так по...

Президент Литвы: война должна стать непосильным бременем для агрессора

Ограничение выдачи виз Европейского Союза ( ЕС )...

Эфир Delfi: интервью с Евгением Чичваркиным, и что происходит в оккупированном Херсоне?

В выпуске за четверг предлагаем вашему вниманию...

Премьер Литвы: следует рассмотреть европейское решение по ценам в энергетике

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что...