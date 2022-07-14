1. Аэропорт Брюсселя 72% рейсов задержаны, 2,5% — отменены;
2. Аэропорт Франкфурта: 68% рейсов задержаны, 7,8% — отменены;
3. Аэропорт Эйндховен в Нидерландах: 67% рейсов задержаны, 1,8% — отменены;
4. Аэропорт Лондон Лутон: 66% рейсов задержаны, 2,7% — отменены;
5. Будапештский аэропорт Ференца Листа: 65% рейсов задержаны, 2,1% — отменены;
6. Лиссабонский аэропорт: 65% рейсов задержаны, 4,8% — отменены;
7. Парижский аэропорт Шарля де Голля: 62% рейсов задержаны, 3,1% — отменены;
8. Амстердамский аэропорт Схипхол: 61% рейсов задержаны, 5,2% — отменены;
9. Аэропорт Ниццы: 60% рейсов задержаны; 3,4% — отменены;
10. Аэропорт Лондон Гатвик: 59% рейсов задержаны; 1,4% — отменены.
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