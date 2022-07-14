10 аэропортов Европы, где сейчас больше всего задержанных и отмененных рейсов

Скопировать ссылку 10 аэропортов Европы, где сейчас больше всего задержанных и отмененных рейсов

aA

В аэропортах Европы продолжается хаос — длинные очереди на регистрацию, задержка и отмена рейсов и нехватка персонала. Портал Hopper составил список десяти аэропортов, где сейчас чаще всего отменяют и задерживают рейсы. Данные взяты из Official Aviation Guide (доступны с трехдневной задержкой).