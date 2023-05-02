В понедельник Йеллен призвала Конгресс как можно быстрее поднять лимит, который сейчас установлен на уровне 31,4 триллиона долларов.

В тот же день Управление американского Конгресса по бюджету (CBO) предупредило о "значительном риске того, что к началу июня у Минфина закончатся средства". "Вместе с тем, остается неясным, когда именно фонды могут иссякнуть, поскольку в ближайшие недели трудно предсказать объем затрат, а также время и размеры налоговых поступлений", — сказано в докладе.

До конца квартала, то есть до июня, Минфин планирует увеличить свои заимствования примерно на 449 млрд долларов по сравнению с предыдущими планами; таким образом их размер составит около 726 млрд долларов.

Американские чиновники говорят, что им приходится занимать больше средств, поскольку поступления от налога на прибыль оказались меньше ожидаемого, а расходы правительства, наоборот, превысили запланированные показатели. Кроме того, по состоянию на начало квартала на правительственных счетах оказалось меньше средств, чем предполагалось.

Повышение потолка государственного долга — процедура для США довольно обычная: с 1960 года это происходило уже 78 раз.

Однако сейчас контролирующие Палату представителей республиканцы возражают против программы расходов, объявленной президентом-демократом Джо Байденом. В обмен на разрешение повысить максимальный размер займов они потребовали резкого сокращения государственных трат и отмены некоторых крайне важных для Белого дома решений, в том числе программы прощения студенческих долгов и налоговых кредитов для экологических технологий.

В свою очередь против таких требований выступили демократы, у которых большинство в Сенате — верхней палате Конгресса. Президент Байден на прошлой неделе заявил, что по этим вопросам "переговоров быть не может".

Однако на главу Белого дома оказывается все большее давление с тем, чтобы он согласился обсудить республиканские предложения.

В противном случае над США может нависнуть угроза дефолта, то есть формальной неспособности правительства обслуживать свои долги. Подобное развитие событий может обрушить мировые финансовые рынки и разрушить веру в США как в надежного игрока.

Эксперты предупреждают, что дефолт также может привести к рецессии и повышению безработицы.

В случае если у правительства США закончатся средства, оно не сможет занимать деньги для выплаты заработной платы сотрудникам государственных структур и военным, также под угрозой окажутся социальные выплаты гражданам и другие обязательства властей, например, оплата услуг поставщиков министерства обороны.

Пострадать могут даже прогнозы погоды на телевидении, поскольку многие телекомпании пользуются данными от Национальной метеорологической службы, которая финансируется из федерального бюджета.

"По опыту прошлых тупиковых ситуаций с долговым лимитом нам известно, что если ждать увеличения или приостановки долгового потолка до самого последнего момента, это может привести к серьезному ущербу для деловой и потребительской уверенности, повысить кратковременную стоимость займов для налогоплательщиков и негативно отразиться на кредитном рейтинге США", — написала конгрессменам Йеллен во вторник.

Она добавила, что не может предсказать, когда именно у правительства США могут закончиться средства.

В другом письме, отправленном в Конгресс в январе, Йеллен сообщала, что Минфин начал реализовывать "экстренные меры", чтобы избежать дефолта.