Чем займется Россия, возглавляя Совбез ООН?

27 марта Совбез ООН проголосовал против российско-китайского предложения о международном расследовании подрыва труб "Северного потока". В начале апреля по инициативе России Совбез обсудит ситуацию с вывозом украинских детей с оккупированных территорий. Словом, с начала войны России в Украине Совет безопасности ООН регулярно рассматривает связанные с ней вопросы. А теперь Россия станет его председателем.

Страна-председатель Совбеза меняется каждый месяц. В марте это был Мозамбик, в мае Россию сменит Швейцария. Ротирование идет из состава государств-членов Совбеза по алфавитному порядку (как они называются по-английски), политической составляющей в этом нет.

У страны-председателя не так уж и много полномочий. Ее представитель созывает, открывает и ведет заседания, подписывает принятые документы. Дипломаты из стран, возглавляющих Совбез, на месяц получают контроль и над его постоянными комитетами. Руководство остальных комитетов и рабочих групп ротируется иначе и не так часто.

Россия как глава Совбеза не сможет влиять на его повестку дня: она, по уставу, утверждается голосованием. Что касается блокирования невыгодных для России решений, то она и без статуса председателя может голосовать против или накладывать вето на правах постоянного члена Совбеза.

В Уставе ООН никак не прописано, что страна, ведущая войну, может быть ограничена в своих правах.

"Роль главы Совбеза ООН несколько преувеличивается, каких-то особых полномочий он не имеет и единолично не определяет повестку дня. Проект повестки дня готовит генеральный секретарь ООН, и председательствующий в Совбезе должен утвердить этот проект. Затем проект повестки дня уже должен утвердить Совет безопасности ООН в полном составе", — сказал Украинской службе Би-би-си украинский дипломат, экс-посол страны в Великобритании Борис Хандогий.

Что про это думает Украина?



В этом году сам факт того, что страна, ведущая полноценную войну, возглавит Совбез, чья миссия в том, чтобы войн не было, вызвал скандал. В середине марта постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица и профессор Йельского университета Джеффри Зонненфельд опубликовали в журнале Time статью о грядущем председательстве России.

В своем тексте они назвали это событие "высмеиванием международной дипломатии". "Известным грабителям не дают управлять банками, а осужденным за сексуальные преступления не поручают руководить детскими садами", — пишут они.

Они настаивают, что Россия может злоупотребить своим председательством и что она уже делала это, тем более что последнее председательство пришлось на февраль 2022 года, когда война началась.

Среди примеров авторы приводят то, что российские дипломаты "сбивали с толку" своих иностранных коллег заверениями, что никакой войны не готовится, а использовавшиеся ими словосочетания вроде "киевский режим" были направлены на то, чтобы делигитимизировать власть Украины в глазах остального мира.

Можно ли исключить Россию из Совбеза и вообще из ООН?



В своей статье Кислица и Зонненфельд предлагают вообще исключить Россию из ООН. Еще одну такую же статью в американском издании о политике The Hill написали российский экономист Владислав Иноземцев и политолог из США Ариэль Коэн. С небольшой разницей в деталях и идеологических основаниях они предлагают один и тот же механизм.

Дело в том, что в статье устава ООН, где перечислены постоянные члены Совбеза, России нет. Там до сих пор написано, что одной из пяти стран с правом вето является Советский Союз. Россия же заняла его место как правопреемник СССР на основании письма, который направил в ООН Борис Ельцин в 1991 году.

Украинские дипломаты теперь настаивают, что это было незаконно. Среди их аргументов: статус России как правопреемницы СССР был закреплен только в поправках в Конституцию РФ в 2020 году.

Авторы статей пишут, что воспользовавшись этим, а также объявив Россию страной-агрессором, нужно поэтапно добиться ее исключения из ООН. За это должны проголосовать минимум две трети членов Генеральной ассамблеи — общего собрания ООН. Затем же, если Россия захочет, она вновь вступит в организацию.

Такой прецедент был, но он носил мирный характер. В 1971 году Китайскую Республику (она представляла терявший международное призвание Тайвань) сменила Китайская Народная Республика со столицей в Пекине.

Есть ли у этого плана слабые места?



С авторами этих статей заочно полемизирует приглашенный профессор кафедры военных исследований лондонского Королевского колледжа Эндрю Маклауд.

В его тексте на сайте колледжа говорится, что перед тем, как вопрос об исключении России будет вынесен на Генеральную ассамблею, его должен утвердить сам Совбез. Согласно статье 27 устава ООН, государство не может принимать участие в голосовании, если речь идет о споре с его участием, но это касается только непостоянных членов Совбеза. Таким образом, у России остается право голоса. Но даже если допустить, что его не будет, свое вето на такое решение наложит Китай.

"Китай, конечно же, не захочет начинать дискуссию о месте России в Совете безопасности, потому что он не хотел бы, чтобы и его собственное членство подвергалось сомнению, если он пойдет на Тайвань", — пишет Эндрю Маклауд.

Российский отставной дипломат Борис Бондарев напоминает, что в международных отношениях есть понятие "устоявшаяся практика". Это понятие закреплено, например, в Венской конвенции о праве международных договоров. Там говорится, что если государство годами выполняет процедуры, а другие государства не высказывают свои претензии, значит эти процедуры легитимны. И Россия, заседающая в ООН и его Совбезе с начала 1990-х годов, делает это абсолютно легитимно.

Кроме того, говорит Бондарев, гипотетический выход России из ООН повлечет и автоматический выход из подписанных договоров и конвенций — от нераспространения оружия массового поражения до противодействию наркотрафику, и едва ли остальные государства будут этому рады.

Что об этом думают Россия и ООН?



Позиция российских властей однозначна и не менялась с 2022 года, когда Украина впервые подняла вопрос об исключении России из Совбеза. И глава МИД Сергей Лавров, и спикер ведомства Мария Захарова говорили, что процедуры исключения просто не существует.

В феврале 2023 года председатель Генассамблеи ООН Чаба Кереши, специально перейдя на русский язык сказал, что Россия была и остается важнейшим членом организации.

"Позвольте мне обратиться к лидерам и народу Российской Федерации. Россия была и остается важнейшим членом сообщества наций. Остальные страны-члены ждут, когда Россия вернется на путь установления и сохранения мира, чтобы внести свой вклад в общую стабильность и процветание", — сказал он.

Инициированное Россией заседание Совбеза о насильственной депортации украинских детей пройдет под ее председательством уже в первых числах апреля.

21 марта посол России в ООН Василий Небензя заявил, что считает проблему "полностью раздутой". А само заседание было запланировано давно и, по его словам, никак не связано с тем, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой именно в рамках этого дела.